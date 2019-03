"Le califat de l'Etat Islamique est éliminé"

En Syrie, les forces antijihadistes annoncent la fin du "califat" de l'Etat Islamique. La guerre a fait, depuis mars 2011, plus de 370.000 morts dans ce pays. Elle a jeté sur les routes des millions de personnes et morcelé le territoire.

Est-ce la vraie fin de la guerre en Syrie? Les forces arabo-kurdes soutenues par les Etats-Unis ont conquis le dernier territoire tenu par l'Etat Islamique en Syrie. La perte, par cette organisation jihadiste, du contrôle de Baghouz, un village de l'est proche de la frontière irakienne, est plus que symbolique: elle signe l a fin territoriale de l'EI en Syrie , après sa défaite en Irak voisin en 2017.

Mais donc, est-ce véritablement la fin de la guerre en Syrie, la mort de l'Etat Islamique? Non : l'EI demeure une menace, recourant à des tactiques de guérilla à partir de ses réduits dans des zones désertiques plus à l'ouest. Et des racines de l'EI poussent toujours en Irak. La menace reste donc à gérer, par les gouvernements locaux, fortement déforcés, par la communauté internationale voire une fois encore par des forces "citoyennes"...

La guerre en Syrie a fait depuis mars 2011 plus de 370.000 morts, a jeté sur les routes des millions de personnes et morcelé le pays. Son point de départ, c'était le 6 mars 2011, en plein Printemps arabe: une quinzaine d'adolescents sont arrêtés et torturés pour avoir peint des graffitis antirégime à Deraa, ville du sud considérée comme le berceau de la révolte. C'est en 2014 que l'EI a véritablement fait parler de lui, en conquérant de vastes régions en Syrie et en Irak. A son apogée, l'organisation contrôlait un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne en Irak et en Syrie. L'organisation responsable d'atrocités et d'attentats meurtriers, y compris en Europe, y avait imposé un règne de terreur.