Les USA, la France et la Grande-Bretagne ont frappé la Syrie

Le président US Trump avait promis des frappes en Syrie , pour punir le régime d'Assad. Pour rappel, il lui attribue une attaque chimique présumée sur Douma. Le président français Macron avait dit qu'il le suivait, ainsi que Theresa May, Première ministre britannique. D'autres, comme les Allemands ou les Belges préféraient une réponse politique ou d'attendre d'avoir une véritable preuve de l'auteur de l'attaque.

Mais durant ce samedi matin, des frappes ont visé le principal centre de recherche chimique et deux sites de production. Elles ont été menées par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. Précisément, elles visaient, selon Paris, "le principal centre de recherche" et "deux centres de production" du "programme clandestin chimique" du régime syrien. Ce sont les termes de la ministre française des Armées Florence Parly.

"C'est la capacité de développer, de mettre au point et de produire des armes chimiques qui est atteinte", a-t-elle ajouté. "Le but est simple: empêcher le régime de faire à nouveau usage d'armes chimiques" , a-t-elle dit.

Pour rappel, la Russie a mis en garde contre les danger d'une nouvelle guerre de grande envergure en cas de telles frappes. Moscou a déjà réagi: "Plus de 100 missiles de croisière et missiles air-surface ont été tirés par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France depuis la mer et l'air sur des objectifs syriens militaires et civils", a indiqué le ministère russe de la Défense."Un nombre significatif" de ces missiles ont été abattus par la défense aérienne syrienne, a ajouté le ministère russe.