"Les frappes sont une violation flagrante du droit international" (Poutine)

Le Président russe Poutine et la Chancelière allemande Merkel se sont entretenus par téléphone. Ils sont notamment revenus sur les frappes occidentales de samedi en Syrie.

Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec Angela Merkel sur les thèmes de la Syrie et du gazoduc Nord Stream 2, a annoncé le Kremlin. Le président russe a déclaré à la chancelière allemande que les frappes aériennes menées ce week-end par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne en Syrie étaient une "violation flagrante" du droit international et qu'elles avaient nui au processus de paix.