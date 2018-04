Moscou menace Washington dans le dossier syrien

Le climat de guerre froide s'intensifie entre Le Etats-Unis et la Russie. Suite aux soupçons d'attaque chimique par le régime syrien, les Occidentaux menacent de riposter. Moscou bombe le torse: "En cas de frappe américaine(...), les missiles seront abattus et même les sources d'où proviennent ces missiles seront prises pour cibles."

Escalade et surenchère. Tout comme dans le dossier "guerre économique" qui oppose le président US Donald Trump à la Chine, le dossier syrien est explosif. Et ici, c'est au sens propre du terme. Moscou menace en effet de frapper des sites de tirs de missiles. Cela marquerait une grave escalade du conflit syrien.