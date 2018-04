"Nous devons certainement éviter une escalade militaire" (Reynders)

La Syrie est en train de retrouver un semblant d'unité territoriale. L'essentiel des territoires tombés aux mains des ennemis du régime est rentré sous l'aile d'Assad. La guerre est-elle presque finie? Non, elle s'exporte. Là, on en est au stade des promesses belliqueuses de Trump & Co. Le président américain lancera une attaque "très bientôt ou pas si tôt que cela". Emmanuel Macron se décidera "en temps voulu". Le président français dit avoir "la preuve" que "des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore, et qu'elles ont été utilisées par le régime de Bachar al-Assad". On ne sait pas quelle preuve, on ne sait pas qui a mené l'enquête.