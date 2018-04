Poutine prédit le chaos en cas de nouvelles frappes en Syrie

Le président russe a averti dimanche que de nouvelles frappes occidentales contre la Syrie provoqueraient "le chaos" dans les relations internationales, après une attaque coordonnée menée samedi par les Etats-Unis et leurs alliés.

Les Etats-Unis ont fait savoir qu' ils ne retireraient pas leurs troupes en Syrie tant que leurs objectifs n'auront pas été atteints , à savoir: avoir la certitude qu'aucune arme chimique ne puisse être utilisée de manière à constituer une menace pour les intérêts des Etats-Unis, que le groupe Etat islamique soit vaincu et que les Etats-Unis soient en mesure de surveiller les activités iraniennes. Le président français Emmanuel Macron a pour sa part déclaré dimanche soir avoir convaincu Donald Trump de ne pas retirer ses troupes de Syrie et de limiter les frappes de samedi aux "sites chimiques" syriens.

Alors que les réactions internationales au sujet de ces frappes sont nombreuses, à l'intérieur même des pays qui ont attaqué, les USA, la France et la Grande-Bretagne, les critiques fusent. Ainsi, plusieurs personnalités politiques françaises ont discuté la légalité de cette opération militaire, qui fera l'objet d'un débat sans vote des parlementaires français celundi à partir de 17h. Et au Royaume-Uni, la Première ministre britannique Theresa May, vivement critiquée pour avoir engagé ses troupes dans ces frappes, doit s'expliquer aujourd'hui aussi devant le parlement.