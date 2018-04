Erdogan annonce des élections anticipées en juin

Les Turcs se rendront aux urnes le 24 juin prochain pour un scrutin présidentiel et législatif qui était initialement prévu en 2019. Ce double rendez-vous électoral est crucial, car il marquera l'entrée en vigueur de la plupart des mesures renforçant les prérogatives du chef de l'Etat, adoptées lors d'un référendum constitutionnel en avril 2017.

Des élections présidentielle et législatives anticipées auront lieu le 24 juin en Turquie, plus d'un an avant l'échéance normale, a décidé ce mercredi le chef de l'Etat, selon lequel le pays doit adopter d'urgence un régime présidentiel. Recep Tayyip Erdogan a dit avoir pris cette décision après s'être entretenu avec Devlet Bahceli, chef de file du Parti d'action nationaliste (MHP).