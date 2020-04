Charles Kaisin: "Le discours politique est noyé au milieu d'un brouhaha d'informations contradictoires, il n'y a pas de ligne directrice"

Le designer belge, réputé pour ses "dîners surréalistes", appartient à la race des gens que les situations exceptionnelles inspirent et galvanisent. Optimiste à tout crin - "en 2021, tout sera à nouveau possible" - et conscient de son statut de privilégié, il profite de cette période de confinement pour mettre sa créativité au service de la collectivité. En ne se privant pas, au passage, de "tailler un costard" au gouvernement.

"Là, c’est Harold (Ankart), là c’est Olafur (Eliasson) et là c’est encore Marina (Abromovic)! La pauvre, dire qu’elle est confinée en Allemagne!" lâche Charles Kaisin en montrant des œuvres d’art du doigt au beau milieu de son salon bruxellois. Rien que du beau monde "qu’on a-do-re" précise-t-il en découvrant le reste de la maison qui emprunte autant à la revue d’architecture qu’à la foire d’art contemporain. "Et puis, là c’est Philippe!", l’autre moitié du "on", en un mot son compagnon qui – portable sous le bras – rentre à la maison pile à l’heure de l’apéritif.

"Ce n’est tout de même pas normal que ce soit les particuliers ou de petites PME qui doivent soutenir les hôpitaux et les soins de santé en fournissant du matériel ou de l’argent!"

Installé sur la table à manger taillée pour accueillir facilement 40 convives, Philippe explique travailler à Londres, mais par chance se retrouve confiné à Bruxelles. "Quand on voit les soins de santé là-bas, mieux vaut être chez soi". En forme olympique, Charles lui – qui sort à peine d’un Instagram live – se lance avec enthousiasme dans un apéro maison, une purée de fraise pilée au fond des coupes qu’il nappe ensuite d’Ume Shu – un alcool japonais aux saveurs d’abricot – avant de s’emparer de la bouteille de champagne pour noyer le tout avec la plus grande générosité. Pour peu, ce soir on en oublierait presque le Covid-19, les drames et le confinement.

Galvanisé par les situations hors du commun

Pas que Charles ne soit pas inquiet que du contraire, c’est juste qu’il semble appartenir à la race des gens que les situations hors du commun galvanisent. En 10 jours il créait en effet le projet Origami for life, une action qui invite toute la population à faire des oiseaux en papier et les faire parvenir au designer qui les accroche ensuite au Canal Pompidou. Et par oiseau, Kaisin s’engage à récolter 5 euros auprès de mécènes. "Et puis, pour ceux qui ne savent pas plier des papiers, ils peuvent verser directement de l’argent, mais dans un cas comme dans l’autre tout est pour Érasme ", conclut-il alors, drapé dans son costume Issey Miyake.

"Vinçotte vient vérifier la sécurité avant chacun de mes événements, on ne va pas me dire que ce n’est pas possible de le faire avec des masques."

Juste avant, il avait produit avec son équipe 265 combinaisons pour les hôpitaux et le tout en "pro bono", comme le fait d’ailleurs le tailleur Pierre Deganden produisant des masques, ajoute-t-il. Il se dit très content de le faire avant de conclure: "Même si ce n’est tout de même pas normal que ce soit les particuliers ou de petites PME qui doivent soutenir les hôpitaux et les soins de santé en fournissant du matériel ou de l’argent!".

Sinon le confinement, ça se passe plutôt bien. "Parce que je suis un privilégié, évidemment". Il a d’ailleurs appris à faire des macarons en Facetime avec des amis pâtissiers, des nouvelles recettes aussi et des apéritifs avec Philippe en soirée même si depuis 3 jours, c’est ceinture: "Je n’ai pas envie de finir obèse non plus… ".

Mais le confinement, c’est aussi l’occasion pour lui de ralentir, l’année dernière en effet, il confie avoir pris au moins 97 fois l’avion pour des événements qu’il organisait. Là, la plupart sont reportés pour 2021, mais il constate que de nouvelles demandes commencent à arriver dont une pour un événement de 500 personnes en novembre… "On verra, en tout cas ce qui est certain c’est qu’en 2021, tout sera à nouveau possible". Charles Kaisin semble être un grand optimiste.

Les médias en font un peu trop

Tapant dans les cacahuètes, il se dit tout à fait conscient de la dangerosité du virus, mais aimerait quand même souligner qu’à son estime, les médias en font peut-être un peu trop dans la diffusion d’info et d’images anxiogènes. Quant au politique, n’en parlons pas! "Le discours est noyé au milieu d’un brouhaha d’informations contradictoires, il n’y a pas de ligne directrice, on n’a pas de tests et, alors que les spécialistes disent depuis le premier jour qu’il faut porter des masques, on se retrouve avec une ministre de la Santé qui estimait que ce n’était pas nécessaire avant – enfin – d’en commander et pour nous, de nous retrouver avec une cargaison de masques inutilisables.

C’est une blague? Personne ne pouvait vérifier avant de charger l’avion? Vinçotte lui vient vérifier la sécurité avant chacun de mes événements, on ne va pas me dire que ce n’est pas possible de le faire avec des masques". D’ailleurs question déconfinement, Charles Kaisin aimerait bien rappeler qu’à Séoul, Hong Kong et Taïwan – toutes en déconfinement actif – tout le monde a été testé et tout le monde porte un masque. "Ils en reçoivent même un tous les jours quand ils achètent leur journal, et entre la maison et le bureau, les gens ont déjà été testés jusqu’à quatre fois… sans oublier les gels hydroalcooliques mis à disposition à peu près partout. Ça, ça s’appelle "gérer la situation!”

Pour accompagner sa seconde coupe, Charles pioche à présent dans les biscuits au fromage, il s’excuse de critiquer autant, mais à partir du moment où lui fait quelque chose, il estime qu’il en a le droit. Il a d’ailleurs organisé une grande vente d’art virtuelle chez Cornet de Saint Cyr, la maison de ventes aux enchères (du 30 avril au 3 mai) pour récolter des fonds. Mais pour l’heure, il est 20 h. Notre homme se plante alors au centre de sa cour et se met à applaudir comme un soir de première à l’opéra.