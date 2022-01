Christel Hoolans (Dargaud-Lombard): "L'album de Goldorak couronne 10 années de travail"

La directrice générale de Dargaud-Lombard connaît bien la maison, puisqu'elle y a fait tous les métiers depuis 25 ans. Le projet d'édition d'un album Goldorak vient couronner 10 années de travail.

Le "1030", un bar schaerbeekois qui dodeline entre le spot branché et le café d'habitués, est sans hésitation le "préféré" de la directrice générale des Éditions Dargaud-Lombard. Elle est déjà là, et explique venir "en voisine". Comme pour d'autres du quartier, son attachement à sa commune se résume à "Schaerbeek un jour, Schaerbeek toujours".

Il est 17h, et 3 jours après le Nouvel An, l'ambiance est plutôt calme. Une dame d'un certain âge prend son blanc sous une parfaite mise en pli. Son chien calé sous ses pieds, elle toise un client qui, avec son bonnet vissé sur la tête, lui fait l'effet d’un docker. Christel Hoolans, elle, a choisi le canapé du fond, celui sur l'estrade, pile sous la boule à facettes, devant le mur où l'on a peint une colonne de prénoms. "Les crowdfunders", précise-t-elle, tout en cherchant comment accéder au QR code de sa troisième dose. Le patron vole à son secours, non sans ajouter avec philosophie, "aujourd'hui, quand on tient un bar, on doit savoir tout faire, même l'IT et les applis".

Pour son apéro, elle choisit aussi sans hésiter une "Big Mama", une stout brassée à partir de 5 sortes de malts, "presque noire", dixit le patron, qui ajoute qu'ici, "on est sur le chocolat". Un détail qui explique sans doute les pistoles dans le bol de verre posé sur la table en bois.

Cela lui a pris des années à monter le projet d'édition de Goldorak, avec Go Nagai himself (le créateur) pour "le convaincre de me prêter ses 'jouets'".

Mission Goldorak

Nous trinquons: "Santé et Bonne Année!" Si l'antienne est traditionnelle, on sent qu'elle est prononcée avec encore plus de conviction et de force encore que l'année dernière. Pour l'occasion, Christel Hoolans nous a même apporté un cadeau: la BD de Goldorak, l'un des best-sellers de cette année, 200.000 exemplaires vendus en 10 semaines à peine et ce, 43 ans pile après la première diffusion télé du dessin animé. C'était son idée. Parce qu'à 8 ans, elle était fan. Cela lui a pris des années à monter le projet, une rencontre avec les auteurs tout aussi fans avant, enfin, celle avec Go Nagai himself (le créateur de Goldorak) pour "le convaincre de me prêter ses 'jouets'".

"Je crois vraiment qu'une des qualités essentielles d'un bon éditeur est la persévérance."

"Ce ne fut pas un projet facile à monter, j'ai rencontré des obstacles et des portes qui se fermaient, mais à chaque fois, je repassais par la fenêtre, voire par la cheminée. Je crois vraiment qu'une des qualités essentielles d'un bon éditeur est la persévérance." Elle nous raconte tout ça, tout sourire, pas encore complètement à l'aise de se retrouver en interview durant ses vacances d'hiver. On nous l'avait dit "très sympathique". En vrai, elle est pire, et on aurait même du mal à lui donner un âge.

De stagiaire à directrice générale

Le temps de faire connaissance, nous apprenons que c'est par la toute petite porte qu'elle est entrée chez Dargaud-Lombard, comme stagiaire "pour 3 mois". En résumé, en 25 ans, elle a fait tous les postes, secrétariat, fabrication, édition, assistante éditoriale, puis directrice de collection, et enfin directrice de Kana – maison d'édition consacrée aux mangas – avant de devenir directrice générale de toute la maison. Poste qu'elle a refusé deux fois avant d'accepter, ce qu'elle ne regrette vraiment pas.

"Si, en 2020, nous avions réimprimé 3,5 millions d'exemplaires en un an, en 2021 nous en avons réimprimé entre 1 et 2 millions par mois!"

On ne peut s'empêcher de penser que commencer pour Les Apéros de 2022, c'était une bonne idée, car là où la crise sanitaire continue de sinistrer trop de secteurs, dans le monde feutré de la BD, en revanche, on nage en plein bonheur. "Soyons honnêtes, quand les librairies ont fermé en mars 2020, nous avons pensé que nous étions 'morts'. Mais dès la réouverture, nous sommes retrouvés avec des semaines comme celles que nous vivons d'ordinaire de novembre à Noël, où nous réalisons 30% de notre chiffre d'affaires annuel. On savait que tout le marché de la BD (mangas, comics et BD) était en croissance stable, mais depuis la crise, il a littéralement explosé pour arriver à des 60% de progression."

Les mangas, succès incontesté

C'est le manga (BD japonaise, NDLR) qui en bénéficie d'ailleurs le plus. "En 2020, par exemple, une BD vendue sur trois était un manga. En 2021, c'était une BD sur deux. Chez nous, si en 2020 nous avions réimprimé 3,5 millions d'exemplaires en un an, en 2021 nous en avons réimprimé entre 1 et 2 millions par mois!"

Selon elle, l'engouement est multifactoriel. Sur le boom de l'édition par exemple, c'est surtout "parce qu'en temps de crise, la lecture reste une valeur refuge". Concernant l'explosion du manga à présent, elle relève plusieurs facteurs, dont l'addiction du feuilleton. "La BD s'apparente plus au film traditionnel, là où le manga est très proche du phénomène des séries télé."

"Les mangas sont parvenus à s'exporter dans le monde entier, là où la BD traditionnelle est restée confinée aux frontières européennes."

Un business model bien rodé que celui de la BD japonaise, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, il démarre toujours dans un magazine hebdomadaire pour lequel les lecteurs sont appelés à classer (en votant) les séries proposées en vue de continuer la diffusion, ou de la mettre plus encore en valeur dans le support. Suivant le succès de la série, on réfléchit alors à la traduire en film, en dessins animés ou à la décliner en produits dérivés. "C'est ainsi que les dessins animés sont arrivés en Europe avant les mangas. Ce n'est qu'après que des éditeurs aient décidé de les importer et de les traduire que le phénomène s'est vraiment développé hors Japon. Mais ce qu'il y a de plus fascinant encore, c'est que les mangas sont parvenus à s'exporter dans le monde entier, là où la BD traditionnelle est restée confinée aux frontières européennes."

Pour situer aussi, Christel Hoolans nous explique que si le magazine manga "Jump", le plus connu à ce jour au Japon, tirait jadis jusqu'à 6 millions d'exemplaires, aujourd'hui, il tire toujours jusqu'à 2 millions par semaine!

Son téléphone sonne, ce sont ses enfants qui demandent la permission d'aller à la patinoire. "Vous saviez que les patinoires étaient ouvertes? Je pensais qu'ils avaient fermé tous Les Plaisirs d’Hiver. Sincèrement, on ne comprend plus rien, déjà les cinémas, on a eu du mal à suivre." De fait. Mais, pour l'heure, c'est notre apéro qui se termine. Le bar s'est rempli d'une bonne partie du quartier qui, de loin, et de table en table, se souhaite vraiment une meilleure année.

La directrice générale de Dargaud-Lombard en 5 dates 1996: j'arrive comme stagiaire chez Dargaud Benelux. Trois mois plus tard, je suis engagée pour Kana, la nouvelle maison d'édition créée pour les Mangas. 2003: je deviens directrice de collection de Dargaud et de Kana. 2014: j'édite le premier tome des "Vieux Fourneaux", mon coup de cœur. La même année, je deviens directrice générale de Kana. 2017: je deviens directrice générale de Dargaud-Lombard. 2021: la publication de la BD "Goldorak". 10 ans de travail au total.