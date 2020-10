Françoise Jacques de Dixmude: "Même s’il y aura de la casse, il faut tenir et penser à de meilleurs lendemains"

La Vice-Présidente du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles, Françoise Jacques de Dixmude s’inquiète de la situation sanitaire au sein du Tribunal. Avec plus de la moitié de leur effectif malade ou en quarantaine, les dossiers s’accumulent, sans compter l’explosion inévitable de faillites dues au confinement.

C’est sous un ciel magritien que nous tournons la vieille sonnette de cette coquette maison précédée d’une gloriette. Il est 18h et la Vice-Présidente du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles nous paraît encore plus sympathique qu’elle ne l’était déjà au téléphone lorsqu’elle se disait "flattée" que L’Echo souhaite prendre l’Apéro avec elle, juste avant de lâcher goguenarde: "Vous verrez je suis peut-être blonde mais je ne suis pas idiote."

Pour l’heure et dans son hall à présent, nous entrapercevons son mari qui se retranche au premier et la chienne Cosima, baptisée ainsi par l’éleveuse bavaroise (ceci explique cela) qui sautille de plaisir face à l’arrivée d’un invité, ultime distraction de ce néo-confinement. Masquée, sa maîtresse s’en va chercher "notre bouteille, nos deux petits verres et même un petit biscuit pour ne pas défaillir". Remplissant les petits verres de cristal vert dépareillés, elle ajoute "c’est vraiment dommage que vous n’ayez pas connu la maison pendant le premier confinement, on aurait pu s’installer au jardin alors que ce soir, je dois déjà descendre les stores. Je ne sais pas comment vous vivez la situation mais moi je trouve que c’est encore plus dur que la première fois".

Grand 8 émotionnel

Il faut dire que ce week-end notre juge vivait un grand 8 émotionnel, une grande joie, le retour de sa fille pour deux jours à la maison mais aussi une grande tristesse, la perte d’un proche dû au Covid, parti en 48 heures à peine: "C’est peut-être la vie mais ce n’était pas son heure pour autant", conclut-elle émue.

"Si entre juges, nous pouvons encore nous remplacer les uns les autres, les greffiers, eux, ne savent pas se démultiplier."

Heureusement, il y avait le retour de sa fille donc, médecin et en Erasmus à l’hôpital d’Angers, à propos de laquelle la maman confie que lorsque sa fille quittait son poste le vendredi, il n’y avait que 2 patients Covid pour en retrouver 7 à son retour le lundi matin, dont 2 en état critique. La mère sait que cela fait partie du métier mais tout de même: "C’est difficile de commencer sa vie professionnelle dans un contexte pareil, perdre des patients à 24 ans alors que même les médecins les plus chevronnés sont impressionnés par ce qu’ils vivent aujourd’hui, je trouve ça vraiment dur."

Mais Françoise Jacques de Dixmude est d’une nature résolument optimiste, une femme qui n’aborde les situations et les personnes qu’à travers un prisme positif: "Nous nous en sortirons, c’est sûr. Même s’il y aura de la casse, il faut tenir et penser à de meilleurs lendemains." Alors, trinquons.

Crise sanitaire au Tribunal

Par sa profession et par sa situation familiale, on a le sentiment que notre juge se trouve pile au carrefour des conséquences tragiques du Covid. Elle confirme. "Et encore, vous ne connaissez pas la situation sanitaire au sein de notre Tribunal! Nous avons récemment découvert un cluster au greffe, sur 37 personnes opérationnelles il y a 15 jours, ils ne sont plus que 17, en gros plus de la moitié de notre effectif est soit malade soit en quarantaine, vous imaginez nos difficultés."

Que buvez-vous? Apéro préféré? "Du champagne, ou un Spritz mais préparé par mes enfants, sinon un vin blanc." À table? "Un bordeaux rouge, j’aime beaucoup le "Château Gloria", on en boit souvent avec des amis.3 Dernière cuite? "Je supporte très bien l’alcool, donc pas de cuites mais parfois des barres le lendemain." À qui payer un verre? "À l’actrice Stéphanie Van Vyve et à l’écrivain Emmanuel Carrère pour la pièce 'D’autres vies que la mienne', jouée par la première sur base du roman écrit par le second."

Le drame, c’est le testing, son Président Paul Dhaeyer ne cesse d’ailleurs de demander que les acteurs de la justice puissent être testés en priorité car entre les premiers symptômes et les résultats, il peut s’écouler jusqu’à une semaine et même si les gens sont "isolés" et prudents, le virus poursuit néanmoins sa funeste chevauchée. "Vous savez qu’en Suisse, les gens ont leurs résultats en 6 heures seulement? Je peux vous dire que le virus galope moins que dans mon greffe où, à l’heure où je vous parle, nous ne comptons plus que 5 greffiers opérationnels sur 16. Et si entre juges, nous pouvons encore nous remplacer les uns les autres, les greffiers, eux, ne savent pas se démultiplier."

Mais au-delà de la catastrophe sanitaire, les conséquences pour le justiciable n’en sont pas moins dramatiques, des audiences que l’on est contraint d’annuler et fatalement, entre celles-ci, l’obligation de faire des choix "alors que toutes les affaires sont aussi importantes qu’urgentes". Exemple, entre les audiences d’introduction qui sur une matinée comptent parfois jusqu’à 60 dossiers ou une audience de plaidoirie à deux avocats mais qui attendent depuis 14 mois pour le faire: qui choisir? Cornélien, c’est peu dire. Et notre juge, elle, elle a dur. D’autant que l’agenda que l’on révise le vendredi doit déjà être revu le lundi matin en raison de l’aggravation de la situation durant le week-end. Pour peu, notre juge en aurait les larmes aux yeux parce que son job c’est de dire "le droit et de rendre la justice" insiste-t-elle avec la fraîcheur et la conviction d’une jeune diplômée. Et puis tout ça, c’est sans compter l’arrivée des faillites qui elles aussi devront être traitées de manière urgente, et inévitablement passer devant d’autres dossiers.

La tristesse des faillites

Bonne hôtesse, elle saute alors de son fauteuil pour chercher quelques glaçons. "Dans un Viré-Clessé, c’est un peu iconoclaste mais bon!", lâche-t-elle complice avant de poursuivre désormais sur le fond, à savoir la fameuse explosion des faillites-Covid. Pour le Tribunal, le pronostic est clair, eux s’attendent à une augmentation de 30 à 40% des dossiers même si pour l’instant rien n’est encore à signaler car ni l’ONSS ni le SPF Finance – les deux plus gros demandeurs – n’ont encore introduit les citations. En revanche, les "aveux de faillite" (à l’initiative du commerçant, NDLR) sont légion depuis le début de la crise.

"Il ne faut pas croire, pour nous aussi c’est dur d’assister à toute cette tristesse qui se manifeste."

Si notre juge siège depuis 2 ans en Chambre des cessations, elle n’en a pas moins été juge des faillites pendant plus de 10 ans, inutile de dire qu’elle connaît son métier d’autant qu’elle démarrait alors en pleine crise financière. Une expérience qui lui ouvrait les yeux sur la réalité économique de la ville, faites de pléthore "de petits trucs qui vivotent", mais aussi sur les réalités humaines: "Les faillites sont des audiences très difficiles, la plupart du temps les gérants n’ont même plus de quoi se payer un avocat alors ils viennent eux-mêmes se battre pour essayer de s’en sortir. Ceux qui se présentent sont souvent de bonne foi. Notre rôle c’est de leur expliquer que leur situation n’est pas tenable, qu’il faut arrêter mais aussi qu’on les comprend et là, il n’est pas rare d’en voir se mettre à pleurer. Il ne faut pas croire, pour nous aussi c’est dur d’assister à toute cette tristesse qui se manifeste".

L’Apéro touche à sa fin, Françoise Jacques de Dixmude nous ressert tandis que son mari passe la tête dans le salon, lui aussi prendrait bien un petit verre de vin.