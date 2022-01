Isabella Lenarduzzi, entrepreneuse: "Promouvoir l'égalité professionnelle en entreprise permettrait de transformer l'économie et la société elle-même"

Isabella Lenarduzzi a créé Jump, communauté d'entrepreneuses. Elle accompagne aussi les sociétés et initiatives dans l'égalité des présences et traitements "hommes-femmes".

"Est-ce que vous êtes d'accord pour faire une photo toutes ensemble?", demande Isabella Lenarduzzi à un aéropage d'entrepreneuses en cette veille de fin d'année. "Non, peut-être!" entonnent-elles à l'adresse de notre photographe, seul mâle à la ronde dans cet espace de plus de 120 m². Bienvenue à "Womanly", premier coworking exclusivement féminin lancé par Marie Buron – chez Buzzynest en février 2020, un mois pile avant le premier confinement. C'est ici que nous a fixé rendez-vous la CEO de Jump, pour prendre l'Apéro avec L'Echo. C'était "chez elle où ici" pour le drink de fin d'année, mais fidèle à ses principes, on sentait bien au téléphone qu'Isabella – perpétuellement de rose vêtue – préférait siffler une coupe ici pour mettre en valeur cette communauté d'entrepreneuses et, par là, souligner l'importance de la sororité au travail.

Fidèle aussi à elle-même, Isabella est en retard sur son timing et, dès la photo prise, elle file terminer un "petit" rendez-vous dans l'une des salles de réunion avec deux jeunes femmes de 25 ans qui souhaitent lancer une "appli de dingue". L'occasion de découvrir "le concept et toutes ses membres si intéressantes". Nous voilà donc face à un buffet qui oscille entre les chips et le "healthy-avocado". Ici, pas de discours de fin d'année, pas de gros lourds ou de petits fours, mais un accueil chaleureux de chacune qui, en 2 minutes, nous pitch son concept.

À l'épreuve du covid

L'occasion, aussi, d'apprendre que le coworking au féminin est un petit marché – certes – et qu'ici comme ailleurs, le covid a freiné les vagues et plombé les démarrages. Néanmoins, sa patronne – Marie Buron – tient bon. Pas question de se mettre en faillite comme on le lui conseillait. Non, ajoute-t-elle avec conviction, "ici, on trouve des solutions!". Le son de cloche est à peu près le même pour tout le monde.

"Notre mission: 'promouvoir le gender equality' ou "comment promouvoir l'égalité professionnelle en entreprises permettrait, à terme, de transformer l'économie et tout au bout, la société en elle-même."

40 minutes plus tard, nous récupérons Isabella Lenarduzzi qui, sous son uniforme rose, découvre un camaïeu de gris. Elle aussi, le covid et ses confinements successifs, elle l'a bien senti passer. De ses 13 salariées et ses 60 freelances réparties entre la Belgique et la France en mars 2020, ne reste qu'une salariée pour le même nombre de freelances. "En bref, j'ai tout perdu et j'ai dû tout recommencer", démarre-t-elle avant d'expliquer que, quand on fait de la "com, de l'event et des formations en présentiel, forcément, ça impacte". Néanmoins, assure-t-elle, notre mission est restée la même: "promouvoir le gender equality" ou "comment promouvoir l'égalité professionnelle en entreprises permettrait, à terme, de transformer l'économie et tout au bout, la société en elle-même". La bonne nouvelle, ajoute-t-elle en se servant un prosecco, c'est qu'à la suite du changement de son business model, Jump "marche à nouveau du tonnerre".

La Belgique, pas si bon élève

Il faut dire que s'il y avait déjà du boulot avant la crise, à l'entendre ce soir, depuis, c'est pire. "Typiquement, et c'est malheureux, les entreprises ne s'adressent que rarement à nous pour s'améliorer, mais essentiellement quand il y a un problème!" Entendez: quand elles se sont fait pointer du doigt pour non-conformité à la loi, comme celles sur les quotas ou l'égalité salariale.

"Chez nous, ces lois s'apparentent plus à des recommandations, et si, aujourd'hui, on est beaucoup plus intolérants au racisme ou à l'homophobie, concernant les femmes, on est très loin du compte."

Surtout en France où, à l'inverse de la Belgique, l'application des lois en matière de genre est réellement contrôlée et sanctionnée. "Chez nous, ces lois s'apparentent plus à des recommandations, et si, aujourd'hui, on est beaucoup plus intolérants au racisme ou à l'homophobie, concernant les femmes on est très loin du compte. Lorsque des entreprises en Belgique s'adressent à Jump, c'est surtout pour attirer davantage de femmes, soit comme consommatrices, soit comme talents dans leur organigramme".

"Plus on monte dans la hiérarchie, plus les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont importants, pour des postes d'égales valeurs."

Question égalité salariale, les lignes n'ont pas vraiment bougé non plus. Isabella Lenarduzzi pointe un écart de 6%, tous secteurs confondus, mais un pourcentage qui grimpe à 15% pour le secteur privé. "Malheureusement, on manque de chiffres clairs. Les rémunérations sont rarement transparentes, et ce, malgré une future directive européenne. Ce dont on est certain, en revanche, c'est que plus on monte dans la hiérarchie, plus les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont importants, pour des postes d'égales valeurs. Quant à la présence des femmes au sein des comités de direction des grandes entreprises, on frôle à peine 16%, en gros, c'est peanuts. Là, traditionnellement, on retrouve la DRH ou la Directrice de com, mais leurs salaires n'ont en général rien de comparable avec celui des autres directeurs qui y siègent", grimace-t-elle un peu en s'emparant de son verre.

Le "grand remplacement"

Autour de nous, le drink de fin d'année bat son plein, rythmé par des départs et des arrivées et des "plops" de bouteilles qu'on ouvre gaiement. L'occasion, pour Isabella Lenarduzzi, de conclure sur le fait qu'à partir du moment où les jobs sont occupés par des femmes, la rémunération et le prestige diminuent automatiquement, là où, lorsqu'il s'agit des hommes, c'est l’inverse qui se produit. Elle rappeler l'exemple de l'informatique qui, au départ, était un job de femmes, mais qui, avec l'avènement du PC puis du gaming, est devenu quasiment exclusivement masculin. "Une sorte de grand remplacement d'un sexe par un autre", relève-t-elle enfin.

Le "grand remplacement", une théorie qui agite surtout certains milieux français, aussi fumeuse que celle qui se propage depuis une semaine dans l'hexagone suivant laquelle Brigitte Macron, la première dame, s'appellerait en réalité Jean-Michel et serait transsexuelle. Isabella ne l'avait pas entendu encore celle-là, explique-t-elle amusée dans son coin de canapé. "Ce n'est jamais que la continuité de la rumeur que Macron est homo. C'est typique des sociétés patriarcales, où personne ne peut concevoir qu'un homme jeune, beau et intelligent puisse être amoureux d'une femme de 20 ans plus âgée que lui. Fatalement 'ce n'est pas naturel', 'forcément il est homo', parce que les homos, c'est comme les femmes, ils sont situés très bas dans le classement viril des hommes entre eux."

L'Apéro touche à sa fin. L'occasion, pour toutes, de se souhaiter déjà une bonne année, "meilleure", "sans covid" mais "avec plus de visibilité des femmes et d'égalité".

Que buvez-vous? Apéro préféré: un Spritz. J'adore les bars des grands hôtels, le "Thon" rue Belliard ou le Steigenberger. À table: du vin blanc pour commencer, puis du rouge. Dernière cuite: Jamais. Mon père m'a toujours appris la maîtrise de moi-même. À qui payer un verre: à Barak Obama, la quintessence de la masculinité. Il est beau, intelligent, amoureux de sa femme, il veut changer le monde, il parle avec empathie et autorité. Pour moi, ce n'est pas un guerrier, mais un chevalier.