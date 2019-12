"Je crains que si l'État ne trouve pas rapidement une solution, ce soit la révolution" (Yvan Verougstraete, Medi-Market)

L'apéro de L'Echo avec Yvan Verougstraete, fondateur de Medi-Market.

Ce soir, pas le temps de planter un décor, d’expliquer que nous sommes à la Winery, un bar à vin sur un coin et que — des murs en briques aux rivières de guirlandes lumineuses — l’ambiance se veut franchement chaleureuse. C’est chic, mais à la Boitsfortoise, le genre "petit village" où on tutoie ses voisins, le style bobo-écolo mais pas trop avec comme résultat un bar qui dès 17 h ne désemplit pas.

Non, vraiment pas le temps de humer l’ambiance, car même si nous sommes en avance, Yvan Verougstraete lui est déjà là. Attablé sur une table haute, légèrement voûté comme à peu près tous les hommes de plus d’un mètre nonante, il expliquera s’être trompé d’une demi-heure en notant le rendez-vous dans son agenda. Alors, en attendant, il sifflait un verre de blanc en tapotant sur son téléphone.

Avant de fixer cet apéritif, Yvan Verougstraete nous avait prévenus, à 19 h tapantes, il devra nous quitter. En cette période de l’année, on ne compte plus en effet les cocktails, Christmas parties et autres festivités qui égaient les soirées bruxelloises, sorte de marathon de mondanités qui vous ferait presque passer Noël et la nouvelle année pour une promenade de santé.

Les 5 dates clés du fondateur de Medi-Market 1994: " Je deviens le plus jeune conseiller communal (PSC) à Woluwe St Pierre, j’ai 18 ans."

" 1999: "Mon mariage avec ma femme qui m’interdit directement de continuer la politique."

2001: "Naissance de ma fille Valentine, suivie de Victor (2005) et de Pierre (2009)."

2013: "Nous claquons tout pour faire un tour du monde en famille durant 6 mois."

2019: "Cette année, j’ai signé 190 engagements, Medi-Market c’est aujourd’hui 650 employés."

Raté. C’est pour s’occuper de ses enfants qu’Yvan Verougstraete nous explique devoir rentrer tôt, avant d’ajouter qu’il a arrêté les réceptions depuis longtemps: "Il y en a trop, ce n’est plus possible de suivre, d’autant qu’on croise toujours les mêmes têtes et que cela ne sert à rien. Déjà qu’on manque tellement de temps pour les choses importantes".

Ici, ce n’est pas son stam café mais il aime bien, d’ordinaire ses apéros c’est surtout au hockey qu’il se les enfile avec les "Yellow Buffalos" ses copains; une équipe de "vieux", qui jouait tellement mal au départ qu’ils se comparaient à des buffles: "Beaucoup de force, aucune finesse mais une grosse envie", conclut-il en riant. D’ailleurs, c’est avec eux qu’il s’est pris sa plus grosse cuite, au Touquet pour un tournoi de hockey, avant de terminer à quatre heures du matin devant la maison du président Macron à chanter à tue-tête "O Bella Ciao", le chant révolutionnaire italien et de se faire dégager manu militari par un troupeau de gendarmes.

La politique, un amour de jeunesse

Pourtant, il l’aime bien Macron, non franchement, s’il avait pu, il aurait voté pour lui: "Un mec brillant, un parcours incroyable et même avec cela, il semble tout aussi difficile pour lui de réformer la France". Verougstraete ajoute ne pas comprendre qu’on puisse être aussi intelligent et faire des erreurs aussi grosses: "La suppression de l’impôt sur la fortune, une connerie même si dans le fond Macron avait raison, l’ISF ne rapporte à moitié rien et éloigne les plus fortunés ou les plus compétents. Cela n’empêche qu’il aurait dû faire marche arrière, humainement et politiquement, ça ne pouvait pas passer".

Sur le fond à présent, le patron de Medi-Market reconnaît être assez mal placé pour en parler et estime qu’il tire probablement contre son camp mais, franchement, il est urgent de parvenir à taxer le capital tant le "disconnect" est abyssal entre ceux qui possèdent tout et ceux qui n’ont rien: "Quand on voit à quel point c’est facile de gagner de l’argent quand on possède un million d’euros. Et les autres sont révoltés, ce dégoût est tellement fort aujourd’hui que les gens sont prêts à se jeter dans les bras des extrêmes, les seuls finalement qui leur offrent des utopies fortes auxquelles se raccrocher. Pour moi, c’est l’État qui devrait inspirer et mobiliser les gens vers un rêve; or, je crains que s’il ne trouve pas rapidement une solution, ce soit la révolution… sans compter qu’on ne trouve plus de vrais leaders que chez les populistes…". Yvan Verougstraete s’excuse et prévient qu’il a parfois tendance à s’emballer.

Sinon, la réforme des retraites, les grèves, tout ça? "Sérieusement, on ne peut pas travailler 40 ans sur 90 années de vie et vouloir en même temps que les impôts baissent… Ce n’est pas possible!".

Ah, la politique… ça sent l’amour de jeunesse ou la grande passion. De fait, notre homme nous explique alors avoir été le plus jeune conseiller communal de Belgique, à 18 ans. Des supers potes qui l’embarquent faire du tracting avant pour lui de se lancer avec un super-slogan "La politique a besoin de jeune et un jeune a besoin de vous". "Comme j’ai toujours pensé que j’allais mourir jeune, j’ai tout fait très vite" explique-t-il en tapotant énergiquement la table de ses jolies mains avant d’ajouter avoir choisi de s’enfuir après un mandat en caressant le rêve d’y revenir peut-être un jour s’il était suffisamment indépendant financièrement pour ne pas devoir en vivre: "Il faut être en mesure de résister aux compromis ou d’imposer des décisions impopulaires mais nécessaires, car pour faire le bien commun il faut être libre!".

C’est le bon moment pour reprendre un petit blanc et réattaquer sur l’absence d’utopies qui semble pas mal le plomber: "Les religions se sont écrasées, les guerres sont finies, la paix semble acquise et la consommation devient la nouvelle religion". Le Black Friday? "On a fait de super-chiffres, nous étions très contents. À côté de cela, cette frénésie de consommation me choque toujours un peu. Je me rappelle d’avoir discuté avec des Chinois qui – après des années de privation – consommaient à outrance, comme si c’était une nouvelle manière de se remplir. Or, je ne crois pas que la consommation et l’argent suffisent à rendre les gens heureux". Il reconnaît le premier que c’est facile à dire quand on en a et "mais même si c’est politiquement incorrect, je le dis quand même".

Non, Medi-Market ne tue pas les petits pharmaciens, leurs chiffres d’affaires ne cessent d’augmenter.

D’ailleurs, contrairement à ce qu’on entend parfois, Yvan Verougstraete aimerait tout de même préciser que "Non, Medi-Market ne tue pas les petits pharmaciens, leurs chiffres d’affaires d’ailleurs ne cessent d’augmenter. On ne détruit pas mais on élargit le marché de la pharma, non seulement en démocratisant l’accès aux médicaments — ce que les pharmaciens n’ont jamais tenté de faire en 150 ans — mais aussi et surtout en développant la parapharmacie qui fondamentalement s’adresse à un autre public". Entendez celui qui investit beaucoup plus dans la prévention et qui s’intéresse aux produits naturels.

Parce qu’il y a une chose dont Yvan Verougstraete est sûr, c’est qu’à terme la sécurité sociale ne pourra plus tenir: "Bientôt – et je suis le premier à en être effrayé – on n’arrivera plus à rembourser les soins de santé de tout le monde. Il faudra faire des choix, aussi inhumain que cela puisse paraître et ça a déjà commencé quand on voit le déremboursement de certains médicaments".

La solution? Intensifier la prévention et investir massivement dans le BigData et les analyses médicales: "Avec tout le respect que j’ai pour les médecins, je pense que la médecine de demain devra avant tout être capable de prévenir la maladie et non plus se contenter de guérir, car financièrement on se sera plus capable de tenir".

L’avenir du pays "un peu foutu"

Sinon ce matin, le PS déclarait rejeter la N-VA et voilà notre homme qui redémarre: "Je peux comprendre, mais en même temps qu’est-ce qu’ils proposent?".

Le temps de commander une planche à 4 fromages, le patron poursuit en confiant être pour le coup assez pessimiste quant à l’avenir du pays "un peu foutu" et d’ajouter que les francophones se trompent en niant l’évidence là où ils feraient bien mieux de négocier "un bon accord" pour un État confédéral. Comme dans un couple finalement: "Parfois, il vaut mieux divorcer et réfléchir comment fonctionner au mieux comme parents plutôt que de rester ensemble en faisant semblant". Confédéral certes, mais pas n’importe comment: "Pas question que la Flandre et la Wallonie cogèrent Bruxelles, Bruxelles n’appartient qu’à elle-même et elle a le droit de s’autogérer au même titre que les autres régions".