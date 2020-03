"Le capitalisme et le communisme ont une chose en commun, ils adorent le contrôle"

■ 1975: Mon premier et mon plus grand amour " raté " durant un voyage scolaire en Grèce.

Tom Lanoye est déjà là aussi. Tout bronzé et tout frais débarqué d’Afrique du Sud où il passe les plus rudes mois d’hiver , il faisait une petite escale à Amsterdam avant de participer cet après-midi à la grand-messe annuelle des amoureux des lettres : la Foire du livre .

"Avant, c’était plus facile, pour un auteur flamand, d’être représenté en Allemagne et en France que dans la capitale de notre propre pays. Un doux sabotage non pas des Flamands mais des flamingants évidemment!"





" Moins de monde cette année, c’est clair, mais c’était formidable tout de même ", entame-t-il en commandant un Negroni, son apéritif favori. Sourire radieux, il explique être " reconnaissant " des efforts consentis par la Flandre – via la Fondation pour la littérature – pour valoriser les auteurs néerlandophones à la Foire de Bruxelles : " Avant, pour nous, c’est simple, il n’y avait rien! Pire, c’était plus facile d’être représenté en Allemagne et en France que dans la capitale de notre propre pays. Un doux sabotage non pas des Flamands mais des flamingants évidemment ! ". Et si, question littérature, il semble que le nord du pays aille dans le bon sens, qu’en sera-t-il demain de la culture en général, qui, pour rappel, se voyait sérieusement tailler dans le lard par Jan Jambon : " Vont-ils instrumentaliser et soumettre les artistes à leur projet idéologique ? " s’inquiète avec effroi Tom Lanoye.

Communautaire

Même s’il semble en bonne forme, une journée à la Foire, ça vous tue un homme, mais Tom Lanoye, lui, ne lâchera pas. Il s’empare alors de son Negroni, tire un gros coup sur sa paille avant de se jeter comme Dante dans les 9 cercles de l’enfer. En un mot en Belgique: le communautaire.

En préambule le dramaturge aimerait préciser deux choses: un, acceptons sans discuter la complexité de notre pays et deux, consentons ensuite à des refédéralisations. Cela étant dit, l’homme pose à présent ses mains sur la table et démarre sur les déclarations de De Wever, qui prétend qu’il y a deux démocraties en Belgique, une au Nord, l’autre au Sud: " C’est faux. Déjà, j’aimerais qu’on lui rappelle qu'Anvers et Gand sont deux démocraties aussi et pourtant c’est la Flandre. Ensuite, si les choses étaient si claires, instaurons une circonscription sur tout le pays - que les francophones puissent voter pour des Flamands et vice-versa – s’ils ont raison, cela ne changerait rien aux résultats. Mais voilà, ils ne veulent pas car ce faisant, cela prouverait que les gens votent sur le socio-économique et non sur le communautaire… ".