"Tout a changé en 3 ans et ceux qui n'ont pas eu l'agilité de s'adapter ne vont pas survivre"

L'apéro de L'Echo avec Claudia Lomma, Chief content manager VOO.

C’est chez Tarzan – 3 ans, hier – que l’ancienne directrice des magazines Elle et Marie-Claire Belgique, devenue entretemps chief content manager, chez Voo nous a fixé rendez-vous pour l’apéro. Il y a deux semaines, c’était chez Nabu – petit frère de Tarzan – que Béatrice de Mahieu (ceo de Co.Station) avait choisi de s’en jeter un.

À ce stade – une constatation – toutes les "chiefs" ne boivent que du vin naturel, le ballon – le saucisson est mort, vive l’apéro qui ne fait pas mal et "gloire au vin qui vous fait du bien". Gageons que dans 10 ans, le vice deviendra presque une vertu. Autour de nous, un public plutôt chic, point commun entre les femmes, elles sont toutes aussi naturelles que le vin. No make-up, pas de talons, mais des baskets et au milieu de tout cela, une famille qui n’a rien à se dire se casse la tête pour comprendre pourquoi le bar s’appelle Tarzan. On sent que cela le dépasse un peu le papa – à peu près le seul homme qui porte une chemise et un blazer – dans la tête duquel on sent une réelle volonté de comprendre ce que la petite amie de son fils peut bien faire dans la vie, un métier que son cerveau finira par classer dans: "un truc dans les nouvelles technologies". Arrive Claudia Lomma, un peu stressée en se demandant ce qu’elle pourrait bien raconter à L’Écho. D’emblée, elle confie être plutôt droguée au Coca zéro, mais ce soir, elle fera une exception "un verre de vin rouge rond et pas trop jeune", dont elle avalera direct la moitié pour se donner "confiance" pour la photo.

Ne pas finir comme caissière

Le journalisme est un de ces métiers qui a le chic de pulvériser tous les clichés et là où on attendait une Claudia Lomma, en bonne ancienne attachée de presse, nous entretenir de l’empowering féminin à grands coups de déclarations parfaitement calculées, force est de constater qu’il n’en est rien. Elle n’a pas été consulter les apéros des autres, elle n’a rien préparé, mais elle vous expliquera "pourquoi" et question politique, soyons clair, cela ne l’intéresse pas. Elle nous explique tout cela, en arrachant des petits bouts de pain qu’elle grignote sans s’en rendre compte et confie, qu’avec ses nouvelles fonctions, elle a encore du mal à trouver son nouvel équilibre de vie.

Que buvez-vous? Qui: Chief content manager VOO.

Chief content manager VOO. Apéro: Un verre de vin rouge ou un Gin Tonic avec les copines sur une terrasse en été.

Un verre de vin rouge ou un Gin Tonic avec les copines sur une terrasse en été. À table: Jamais d’alcool sauf quand je suis invitée à un dîner.

Jamais d’alcool sauf quand je suis invitée à un dîner. Dernière cuite: A force de goûter les cocktails que je préparais, je me suis endormie et n’ai pas pas entendu mes invités arriver.

A force de goûter les cocktails que je préparais, je me suis endormie et n’ai pas pas entendu mes invités arriver. À qui payer un verre: À Jackie Kennedy, pour son intelligence et sa culture.

Avant? Avant elle n’avait pas fait d’études et tenait un magasin d’ameublement en Wallonie, avant de devenir attachée de presse à Bruxelles et enfin, d’ouvrir sa propre agence qui marchait plutôt bien. Et puis, la panique: "J’ai senti que le monde changeait, que mon métier allait probablement disparaître et je ne voulais pas terminer comme toutes ces attachées de presse qui s’enfilent des coupes de champagne dans des réceptions." L’avenir de cette profession pour elle, plutôt noir: "Elles sont toutes mortes, mais elles ne le savent pas encore." Du coup, elle s’est fait coacher avec comme objectif de changer sa vie professionnelle: "Le coaching, c’est bien quand tu as un objectif précis, sinon c’est vite du bullshit." Après le coaching, elle suit des cours de digital marketing et là, le choc, que des digital natives qui parlent une langue qu’elle ne comprenait pas et Claudia se dit "Ok, je suis moche, je suis vieille, je vais finir ma vie comme caissière dans un Delhaize."

La presse, victime de son système

Mais elle s’accroche et poursuit en cours particulier des formations subsidiées par les pouvoirs publics pour moitié: "T’as beau râler quand tu les paies, mais c’est là que tu réalises à quel point c’est important de payer des impôts." Progressivement, elle implémente ce qu’elle apprend pour mieux vendre ses clients en contournant la presse traditionnelle, exit donc les pages de pub et les dossiers de presse. L’avenir de la presse? Elle ne parlera que du life-style qu’elle connaît bien: "La presse est victime de son système, comme attachée de presse, on savait bien que si tu n’arrosais de cadeaux les journalistes, tu n’avais pas de retour rédactionnel, encore moins si ton client ne prenait pas de pages de pub." De là à dire que le système life-style est un peu "vendu", Claudia Lomma sourit: "Toutefois, pondère-t-elle, il restait tout de même une petite fenêtre de tir pour un vrai journalisme. Ok, il fallait parler de l’annonceur, mais on pouvait aller chercher ce qu’il y avait de beau et d’intéressant derrière sa marque plutôt que de vanter la dernière crème auquel le journaliste ne croit pas du tout." Bref, la presse life-style aurait pu s’en sortir si elle avait augmenté la qualité de ses contenus et qu’elle avait plus investi dans les multimédias et réseaux sociaux; au lieu de cela, elle a laissé la place aux autres qui désormais peuvent très bien se passer d’elle.

5 dates clés 1996: "Je quitte mon compagnon et Profondeville pour Bruxelles où je ne connaissais personne."

2014: "J’ai mon agence de communication, mais je suis de multiples formations, en digital marketing notamment."

2015: "J’épouse Benjamin Boutin Spark, un artiste français vivant à Bruxelles; il aime le vin et la politique."

2017: "Je rencontre Roan (7 ans) et nous devenons sa famille d’accueil."

2019: "Après une longue réflexion, je quitte mon poste de DG (Elle et Marie-Claire Belgique) pour VOO, une nouvelle vie s’ouvre à moi."

Et pour changer le modèle aujourd’hui, c’est déjà trop tard, il faudrait beaucoup d’argent ce que la presse n’a plus: "En réalité, le monde a basculé en 3 ans, que ce soit le journalisme, les médias, la mobilité, la consommation et même la manière de se nourrir. Tout a changé en 3 ans et ceux qui n’ont pas eu l’agilité de s’adapter ne vont pas survivre." Face au changement, le problème c’est le déni, beaucoup de gens ne veulent pas voir: "Beaucoup de quinquas me disent qu’ils ont peur de se faire gicler par les digital natives, c’est vrai, mais peu entendent qu’ils peuvent s’en sortir en quittant leur confort pour s’inscrire dans le long life learning. Hélas, ils ne sentent pas assez en danger pour bouger."

C’est la mi-temps, on ressert les verres. Le bon moment pour lui demander pourquoi elle n’avait rien préparé. Elle était un peu hésitante et puis "bon, tu en feras ce que tu veux". Famille d’accueil depuis 2 ans, elle et son mari s’occupent d’un petit garçon pendant les week-ends et les vacances et vendredi dernier, ils l’ont récupéré en "mille morceaux". C’est dur pour ces gosses, en situation d’abandon permanente. Pas adoptable parce que les parents existent et constamment en attente de leur visite, situation très instable puisque, ces parents – souvent en assuétudes – tiennent rarement leurs promesses.

Féminisme 2.0, très peu pour elle

Courageusement, Claudia Lomma explique alors qu’elle n’a pas pu avoir d’enfant. Avec son mari, ils ont essayé pendant 7 ans d’adopter avant de choisir de devenir famille d’accueil. Sauf que là aussi, c’était la croix et la bannière: "Alors que le petit était placé en institution depuis ses 6 mois, on n’a pu l’accueillir qu’à ses 7 ans. À cause de procédures trop strictes, dans l’adoption ou l’accueil, on décourage énormément de ‘parents’, au final, ce sont les enfants qui trinquent. C’est rageant, car on aurait pu intervenir beaucoup plus tôt. Clairement, il faut des contrôles exigeants, mais si c’est trop fermé en amont, cela revient à laisser purement et simplement les enfants en institution. Soit. Mais pourquoi alors faire autant de publicité pour l’accueil, ça m’enrage!"

"À cause de procédures trop strictes, dans l’adoption ou l’accueil, on décourage énormément de ‘parents’."

La chute de la natalité, elle comprend; aujourd’hui, selon elle, les femmes réfléchissent beaucoup sur la probabilité de garder leur boulot, de rester mariée ou de pouvoir à terme nourrir seules leurs enfants. On en parle peu, mais il y a beaucoup de "pères abdiquants", le nouveau seuil de pauvreté dû à ces hommes qui ne paient plus les pensions alimentaires, de ces femmes larguées qui dégringolent de l’échelle sociale et qui le 25 du mois n’ont plus de quoi nourrir leurs gosses alors qu’elles passent toujours pour être de bonnes bourgeoises bruxelloises. Elle en connaît, oui et selon elle, on serait bien étonnée. Du coup, le féminisme 2.0 qui fait de l’empowering dans des cercles exclusivement féminins ou qui milite pour l’orthographe inclusive "je ne supporte pas", conclut-elle avant d’ajouter que peu de personnes le savent, mais Actiris fait plus pour ces femmes que tous "ces trucs à la mode". Parce que oui, faut le dire, le féminisme est très à la mode même si dans le fond, Claudia Lomma trouve qu’en soi "C’est un peu dépassé! Au lieu de hurler contre les hommes et la société, ce serait mieux que les femmes investissent en elles, en combattant leurs croyances limitantes pour décalquer par leurs compétences les machos du boulot."