Denis Meyers: "Nous étions vraiment à un moment charnière avec le covid et nous n'en avons rien fait"

Denis Meyers est connu pour avoir investi l'ancien site de Solvay, y avoir recouvert les murs de ses mots, avant l'expo "Remember-Souvenirs" et sa démolition complète. Il multiplie les projets, de "Artcity" à un travail avec, autour et sur les femmes.

"Ma chérie, viens vite on s'installe ici!", lance un homme sapé comme un prince en poussant la porte de Chez Richard, le bar le plus connu du Sablon. L'homme est ravi d'avoir trouvé une table à l'intérieur, là où d'ordinaire, à la même heure, les clients remercient le ciel d'en trouver une sur la terrasse, même le lundi soir, même quand il ne fait pas 5 degrés. Rapidement, les négociations commencent: la serveuse voudrait scanner son CST, Monsieur chipote en expliquant qu'il l'a oublié. Mademoiselle grimace. Il jure ensuite "qu'il est en bonne santé" avant de promettre "d'en assumer toute la responsabilité" et de lancer à sa tablée, "pas de panique la serveuse a l'air gentille, tout va s'arranger". Finalement, c'est une de ses amies qui l'attrape par la peau du cou "Chouchou, maintenant c'est dehors". Chouchou capitule non sans oublier d'embrasser toute la tablée avant de s'en aller. La serveuse soupire: "c'est comme ça tous les jours."

C'est donc dans ce contexte que commence notre Apéro avec Denis Meyers qui, pour pouvoir coucher ses enfants, nous a donné rendez-vous à 20h. Demain, l'artiste inaugure "Artcity" – la campagne de citydev destinée à embellir les bâtiments et sites bruxellois. Il y créera une œuvre en live sur le site de la Petite île 3 d'Anderlecht.

"Un artiste sera toujours meilleur quand il ne va pas bien."

Mais ce soir, l'artiste n'est pas venu seul. Il a apporté son ballon de foot, ses carnets de croquis et de voyages, ses feutres et ses autocollants. Le ballon, c'est surtout pour la photo. Dessus, il a entremêlé ses mots à ceux d'enfants et de jeunes atteints par le cancer, un projet réalisé récemment pour l'association "Run for life" et dont il se réjouit de contribuer. Il a d'ailleurs toujours fait ça. Sauf que quand il était jeune et moins connu "ça rapportait moins aux associations".

Solvay, mémoire thérapeutique

Mais ça, c'était avant Solvay. Rappelez-vous l'exposition "Remember Souvenir": 20.000 m2 recouverts de mots, de dessins qu'il avait réalisés seul durant 18 mois et qui ont attiré plus de 27.000 visiteurs avant la démolition des lieux deux mois plus tard. Une destruction totale d'un projet qui se voulait aussi thérapeutique, une manière pour lui de digérer sa rupture avec la mère de ses enfants. À l’arrivée, ce projet lui a inoculé l'envie de susciter des émotions chez ceux qui venaient observer son travail. Une démarche qui lui fait dire, aujourd'hui: "un artiste sera toujours meilleur quand il ne va pas bien." La bonne nouvelle, confie-t-il, c'est que non seulement il va mieux, mais que, surtout, il a réussi à intégrer dans son travail tout ce que sa rupture lui avait apportée.

Il nous explique tout ça devant un "rhum fever tree", avant d'être interrompu par un coup de téléphone de sa fille qu'il appelle "mon cœur" et qui aimerait bien savoir quand son papa rentrera à la maison.

"Je suis un homme et j'entends beaucoup d'hommes parler autour de moi. Il n'y a rien à faire, les hommes ne pensent jamais qu'à eux-mêmes."

Alors que quelques jours plus tôt, les Nocturnes du Sablon battaient leur plein, ce soir, il semble que la place souffre d'une bonne gueule de bois. Certes, les lumières scintillent, mais les nouvelles mesures font l'effet d'une chape de plomb. L'occasion de lui demander son avis, et si, au vu de ces bouleversements sociétaux – bientôt 2 ans – on pourrait s'attendre à voir un mouvement artistique post-covid émerger. Il ne le pense pas, "car le point de rupture n'a pas été plus fort que d'autres chocs auxquels nous sommes habitués. Je connais d'ailleurs peu de gens qui se sont remis en question. Beaucoup de séparations ou de divorces, c'est un fait, mais aussi beaucoup de gens heureux que la vie reprenne. C'est dommage, nous étions vraiment à un moment charnière, et nous n'en avons rien fait. Ce qui me fait surtout de la peine avec la nouvelle vague, et au-delà de la situation de l'horeca, c'est la manière dont on gère nos libertés. Quand on voit que des catégories de personnes vont perdre leur job parce qu’ils refusent de se faire vacciner, je trouve ça excessif. Je ne suis pas antivax, mais le pass sanitaire pose quand même question quant à nos libertés et l'avenir de nos enfants".

La voix des femmes

Après avoir aspiré une nouvelle lapée de rhum, Denis Meyers explique avoir toujours été particulièrement sensible à la cause des femmes et des enfants, son passé de scout sans doute. Son prochain projet portera d'ailleurs sur la voix des femmes, ces femmes qu'en général on ne laisse pas assez s'exprimer. Sur ce qu'on refuse d'entendre? Sa réponse fuse: "Déjà, les violences dont elles sont victimes quotidiennement, mais aussi des sujets comme leurs désirs, leurs plaisirs. Je me permets de le dire, parce que je suis un homme et que j'entends beaucoup d'hommes parler autour de moi. Il n'y a rien à faire, les hommes ne pensent jamais qu'à eux-mêmes. Bien sûr, les choses commencent à changer, mais la société reste très patriarcale. Ne fût-ce que sexuellement, on n'apprend jamais à un homme à donner intelligemment du plaisir à une femme, alors qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a des pistes pour apprendre à s'améliorer, comme les comptes Instagram "Jouissance Club" ou "T'as joui".

En tout cas, Denis Meyers assume, il s'est même abonné et n'a pas honte de dire qu'il a même acheté le livre, parce que, quand il était jeune, "l'éducation sexuelle des garçons, c'était surtout Play-boy et les films de boules sur VHS". Et quant à son futur projet artistique féminin, il passera d'abord et surtout par le recueil de leurs histoires "parce que toutes les femmes ont des choses à raconter. Je prendrai certains de leurs mots pour les intégrer dans mon travail, que je reproduirai ensuite sur leur corps ou des parties de celui-ci qu'elles auront envie de dévoiler".

Si son projet fût bien accueilli autour de lui, Denis Meyers explique néanmoins avoir été ébranlé par une réflexion faite par des amies qui le questionnaient sur sa légitimité à effectuer ce travail, étant un homme. "Alors que je m'étais déjà beaucoup investi, ça m'a bloqué et j'ai remis tout mon travail en question pour mieux le délimiter ensuite. On parle souvent de traumatismes, le fait d'en parler pour elles, et pour moi ensuite de peindre ces mots sur leur peau peut être libérateur, ou produire un déclic. C'est aussi ce que je recherche." Time flies et c'est en 2 minutes à peine que Denis Meyers nous croque dans son carnet avant de s'en aller rejoindre ses enfants.

L'artiste de Artcity en 5 dates 1996: je commence à dessiner un dessin par jour dans des carnets. Aujourd'hui, j'en ai plus de 300. 2003: le décès de mon grand-père, chef de l’atelier de typographie à La Cambre. Il m'avait initié à l'art et au dessin. 2009-2011: la naissance de mes enfants. Ils ont ancré et approfondi mon travail, 2014: le début du projet Solvay. Ma femme m'avait quitté et quand je me suis relevé, je me suis lancé à fond dans ce projet. 2016: la démolition de Solvay. J'avais tout le temps envie de pleurer à l’idée de tourner la page. Ce jour fut une première libération.