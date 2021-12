Gerald Watelet: "Si on commence à retirer les statues, on peut se dire qu'il faut démolir le Cinquantenaire ou fermer l'avenue de Tervuren"

Gerald Watelet, sociable et touche-à-tout, a profité du covid pour se lancer dans de nouveaux projets. Il n'avait d'ailleurs pas trop le choix.

Gerald Watelet est un homme qui a de la chance. La semaine dernière, alors qu'il s'apprêtait à attaquer son fish&chips tout seul sur sa banquette au Canterbury, il se découvre des passions communes avec ses voisins de droite, tandis qu'à sa gauche, nous lui proposions de fixer un Apéro de L'Echo. Hasard et banco! Gerald Watelet éclate de rire: "J'ai vraiment bien fait de venir."

Pour notre rendez-vous, il aurait bien choisi chez Richard – "mais vous l'avez déjà fait 3 fois" –, il aurait bien choisi le Canterbury – "mais vous l'avez fait aussi". Bref, à l'arrivée, nous avons rendez-vous chez le décorateur pour boire du champagne à la maison. Un intérieur éclectique où rien n'est cher, mais tout est beau. Il a déjà dégainé le champagne, allumé le feu et posé les Val Saint-Lambert sur les piles de livres, entre la biographie de Pierre Bergé et un large bouquet de fleurs champêtres qui flirtent dangereusement avec des bougies hautes.

Quatre ans qu'il est là. Le temps de tout démolir, de dessiner la moquette et les chauffeuses, et de remplir le tout avec de nouveaux objets, chinés çà et là parce qu'il avait vendu aux enchères tout le contenu de sa précédente habitation en 2016.

Audacieux face au covid

"Mon associé m'a dit: c'est dans les périodes compliquées qu'il faut être audacieux."

Avec son associé, Jeff Régis, et Diane Chatelet – acheteuse comme lui dans l'émission "Affaires conclues" sur France 2 – ils ouvraient en novembre 2020 un stand aux Puces de Saint Ouen, à Paris. "Qui marche très très fort", et qui permettait au duo Régis-Watelet d'amortir le ralentissement des projets, dû au covid. "J'hésitais et mon associé m'a dit: c'est dans les périodes compliquées qu'il faut être audacieux." Ensemblier et décorateur, Watelet explique que son activité n'a pas bénéficié de l'effet confinement, contrairement aux galeries d’art qui voyaient nombre de clients s'intéresser subitement à leur intérieur en se mettant à acheter des œuvres et des tableaux pour enrichir leurs murs. Sans compter "l'effet investissement", refuge et spéculation dont bénéficie l'art en général et qui, au vu des intérêts négatifs, n'est selon lui pas près de s'enrayer.

"On pense que l'on s'habitue à la solitude, mais en réalité, on est en souffrance sans même s'en rendre compte. Ce n'est qu'en avril dernier que j'ai réalisé que tout ce que nous avons vécu depuis l'apparition du virus était vraiment immonde!"

Non, pour lui qui se considère plus "dans les arts décoratifs et le bien-être", 2020 c'était vraiment moche. Heureusement, depuis l'arrivée des vaccins, les clients ont rouvert leurs portes pour leurs projets de rénovation ou d'embellissement, et tout redémarre. Entre-temps, "on a fait le gros dos, et compte tenu de notre dépendance à nos sous-traitants, tous belges, on a tous évité de se réclamer les sous qu'on se devait, une manière d'être solidaires." Et versant une rasade de Laurent Perrier dans les verres, il poursuit sur la manière dont il a traversé les confinements: "sur le moment je pensais que tout allait bien. On pense que l'on s'habitue à la solitude, mais en réalité, on est en souffrance sans même s'en rendre compte. Ce n'est qu'en avril dernier que j'ai réalisé que tout ce que nous avons vécu depuis l'apparition du virus était vraiment immonde!"

"Je ne suis ni médecin, ni chercheur, ni épidémiologiste, donc je ne joue pas aux Jeanne d'Arc du covid et je fais confiance à la science."

Heureusement, celui qui se dit tellement sociable qu'il "parlerait à une chaise" semble être aujourd'hui dans une forme olympique, et heureux d'être triplement vacciné. "Je ne suis ni médecin, ni chercheur, ni épidémiologiste, donc je ne joue pas aux Jeanne d'Arc du covid et je fais confiance à la science. Sincèrement, on n'est pas assez intelligent pour juger de la potentielle dangerosité du vaccin, et je me garde bien des raccourcis à trois sous. J'admets qu'il y a des fous parmi certains dirigeants, mais je pense quand même que, dans sa globalité, le monde n'a pas comme souhait d'éradiquer la terre entière à coups de vaccins."

Le climat n'est pas un débat

Autre chose en laquelle notre homme ne croit pas: le grand débat sur le climat. Selon lui, les dérèglements que nous connaissons ont été enclenchés depuis beaucoup trop d'années et "la vie va continuer, sans doute autrement. Peut-être qu'on se mettra à planter des bananiers dans le Bois de la Cambre, peut-être qu'il n'y aura plus certaines espèces animales, peut-être plus de glaciers. Oui, c'est triste, mais c'est une réalité que nous avons imposée depuis l'industrialisation. Pour moi, c'est la conséquence de l'évolution du monde telle que les hommes l'ont voulue. Et on s'adaptera. Regardez les perruches vertes, elles se sont adaptées à Bruxelles, ça aussi c'est une des conséquences de la globalisation. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis simplement que la globalisation a un prix que nous semblons découvrir aujourd'hui."

Assumer l'Histoire, sans l'oublier

"Ce qui me dérange le plus dans le fait de retirer ces statues de l'espace public, c'est que d'une certaine façon cela revient à dire que tout cela n'a jamais existé. Or c'est la vérité. C'est honteux, mais ça a existé."

À la tête de l'émission "C'est du Belge" depuis des années, nous lui demandons ce qu'il pense du débat autour de Léopold II et du déboulonnage de ses statues. "Bon, je ne suis pas pro ou anti, car je n'ai pas connu ce monsieur. En revanche, je suis convaincu que ce qu'on lui reproche est arrivé avec tous les pays dit 'civilisés, capitalisés ou industrialisés'. Et si on commence à retirer les statues, on peut très bien se dire qu'il faut démolir le Cinquantenaire ou fermer l'avenue de Tervuren. Ce qui me dérange le plus dans le fait de retirer ces statues de l'espace public, c'est que d'une certaine façon cela revient à dire que tout cela n'a jamais existé. Or c'est la vérité. C'est honteux, mais ça a existé. Mieux vaut regarder les choses en face plutôt que de les faire disparaître, ce qui pour moi reviendrait à faire la même erreur une seconde fois."

Assis au milieu de ses coussins de velours, coupe à la main, Gerald Watelet semble ne pas avoir peur d'exprimer ses opinions. De fait, même s'il confie quand même "faire attention". En cause, les réseaux sociaux, où selon lui "l'avis remplace la connaissance". Un monde géré par des minorités en tous genres, avec comme conséquence "une société de plus en plus rétrograde où les acquis de mai 68 sont en train de se casser la figure. Il n'y a rien à faire, on recule et on vire tendance dictature".

Arrêter la victimisation

Derrière lui, une belle et grande cage en bois et un oiseau qui virevolte. "Un canari. Pas de bol, c'est une femelle. Surtout ne le prenez pas mal. Mais saviez-vous que les femelles ne chantent pas? Du coup, je n'ai droit qu'à un pauvre cui-cui par jour." L'occasion de rebondir sur le genre, les discriminations et autres débats qui agitent beaucoup la société aujourd'hui. "Vous savez ce que c'est d'avoir été un petit garçon roux dans une cour de récré? Personne ne voulait jouer avec moi 'parce que les roux ça pue!'. Je n'en ai pas fait un livre ou un film pour autant. Et bien que je sois parfaitement conscient de tout ce qui ne va pas dans ce monde, je pense quand même qu'à un moment, il faut arrêter la victimisation et la vindicte populiste facile."

Le présentateur de "C'est du Belge" en 5 dates 1982: "J'entre à la Villa Lorraine. Mon 'but' en sortant de l'école hôtelière de Namur." 1986: "J'entre au Carlton et je deviens le plus jeune maître d'hôtel de Belgique." 1989: "L'ouverture de ma maison de couture à Bruxelles, un hôtel privé à Ixelles." 2003: "J'ai 40 ans, j'éprouve un sentiment de plénitude total, le monde m'appartenait." 2004: "J'ouvre ma maison de couture à Paris. Au total, la mode représentera 19 ans de ma vie."