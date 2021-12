Philippe Verdussen: "Une construction, c'est une vraie responsabilité morale et sociétale. Architecte oui, archi-star pas question"

Le créateur d'Archi 2000 est un architecte responsable, qui envisage son métier avec beaucoup d'humilité.

Ce soir, rendez-vous au "Léo" pour le 3ᵉ apéro de L'Echo. Fidèle lecteur de la rubrique, Philippe Verdussen le sait, il avait donc hésité. Mais voilà, c'est ici que le Président du Royal Léopold Club prend vraiment tous ses apéros. Il est déjà là. Chic avec son mouchoir de soie qui sort comme une fleur de sa poche de veston, il explique venir de terminer l'enregistrement vidéo de son message de fin d'année pour ses membres.

Ce qu'il leur souhaite? L'homme sourit, il ne nous la jouera pas "résilience", mais "cash": "Sortir de cette période de merde!" Et c'est les mains posées sur la table haute entourée de boules de Noël et de guirlandes qui clignotent qu'il lance, taquin: "Bon, là-dessus, qu'est-ce qu'on boit? Parce qu'on est quand même là pour ça." Nez sur un verre de vin blanc, il commente l'effet "Codeco", qui lui donne l'impression "qu'ils sont un peu perdus. Notez, et c'est une triste consolation, il ne semble pas que ça se passe mieux ailleurs".

Bon père de famille

Quant au vaccin, même s'il confie ne pas aimer entrer dans ce type de débat, lui a déjà sa 3e dose dans le bras. "Sans ça, je ne vois pas comment on s'en sortira." Dit comme ça, on pourrait penser l'homme "ours mal léché qui grogne". En live, Philippe Verdussen est un homme doux, de facture "bon père de famille", "4 enfants et 7 petits-enfants", qui assume ce qu'il pense non sans oublier de poser affectueusement la patte sur la tête des enfants qui passent.

Lire aussi L'Art déco fait son grand retour

Au Léo, il ne va pas vous la faire à l'envers, "ça se passe", même si on craint vraiment le tour de vis supplémentaire. Si des investissements à hauteur de 1,7 million € étaient budgétés avant la pandémie pour la rénovation et la construction de nouveaux terrains et réalisés durant celle-ci, on espérait jouir d'un retour lors de réouverture durant l'été. Puis il y a les nouvelles contraintes, la perte de toute la saison tennis couvert, une perte de 25 à 30% tout de même. Une chance pourtant, la fidélité des membres qui, malgré la situation, sont tous restés solidaires: "c'est la grande différence avec la concurrence, nous avons des membres et pas des clients, c'est un club maison, un peu comme une grande famille."

"Pour Bordet, on a fait et refait, parce que la médecine va plus vite que l'architecture, que les besoins évoluent ou que les nouvelles machines impliquent de nouvelles contraintes."

De fait, autour de nous, tout le monde semble se connaître, les mères papotent en attendant la fin de l'entraînement, pendant que des pères tapotent sur leur laptop tandis qu'au milieu des tables, des gosses s'enfilent des gaufres en saluant par leur prénom tous les adultes qui entrent. En attendant le photographe, on le lance sur les 5 années les plus importantes de sa vie, l'occasion pour lui de sortir une feuille A4 de sa poche. "J'ai tout préparé", explique-t-il en découvrant une écriture propre à ceux qui savent dessiner. Avec Philippe Verdussen, les choses sont simples et sa vie construite sur 3 piliers: la famille, l’architecture et le sport, surtout le hockey et puis le tennis.

L'architecture, une responsabilité

L'architecture justement. Et l'immense passion de sa vie. Il vient – ou plutôt Archi 2000, le bureau qu'il fondait seul il y a 30 ans – de remettre les clés du tout nouveau bâtiment de l'hôpital Bordet. Une "sacrée aventure", qui démarrait en 2007 – lorsqu'Archi 2000 remportait le projet – avant la pose de la première pierre en 2014 seulement, et ce, pour une réception fin 2021. Une création ex nihilo déjà, 80.000 m² surtout, mais plus fondamentalement un projet "d'une complexité folle", qui obligeait parfois le bureau à casser des morceaux entiers, à peine construits, "parce que la médecine va plus vite que l'architecture, que les besoins évoluent ou que les nouvelles machines impliquent de nouvelles contraintes". Philippe Verdussen ajoute qu'il leur est arrivé de devoir changer jusqu'à 10 fois certains pans du projet initial.

"Je peux vous dire que faire du bureau ou du résidentiel, c'est du pipeau à côté de la complexité d'un hôpital."

"Je peux vous dire que faire du bureau ou du résidentiel, c'est du pipeau à côté de la complexité d'un hôpital. J'en ai connu des nuits blanches à me demander si ça allait fonctionner, et si tout serait impeccable pour accueillir les premiers malades…" Pourtant, il a eu des projets pharaoniques dans sa carrière. Sauf que là, on sent qu'au travers du professionnel percole pas mal d'émotionnel. On le sent hésitant, "dira – dira pas", finalement l'homme passe à table et explique avoir perdu ses deux parents d'un cancer. "D'une certaine façon, je l'ai fait en leur mémoire. Vous n'imaginez pas à quel point je me devais de le réussir, cet hôpital."

Lire aussi Le 3e réseau d'hôpitaux bruxellois est enfin né

Pudiquement, l'homme enchaîne devant un second verre de blanc. Rapidement, il retombe sur la responsabilité de l'architecte en général, à savoir imposer un bâtiment pendant 5 ou 6 décennies à toute une population. Ce qui lui fait dire "une construction, ce n'est pas accrocher un tableau sur une cheminée. C'est une vraie responsabilité morale et sociétale, et ça doit nous rendre humbles. Architecte oui, archi-star pas question." La différence, selon lui, c'est que le premier "contextualise et vise la meilleure intégration urbanistique", là où les seconds cherchent "le geste à tout prix, en dépit de tout".

"La Gare Calatrava à Liège? Une connerie monstre. En plus, le budget a été explosé, comme Belge, si j'avais fait une chose pareille, on m'aurait pendu Place Saint-Lambert."

Dans le froid de la gare de Liège

Comme qui? Philippe Verdussen rougit. "Je ne sais pas, personne en particulier", avant de glisser pour s'en sortir que des stars-architectes, "on en trouve beaucoup en France". Pour rire, on le branche sur la Gare Calatrava à Liège, et tout d'un coup, c'est le court-circuit: "Une connerie monstre, un projet conçu pour un pays chaud. Et ici, tout le monde s'esbaudit sur deux coups de crayon en disant, on a LE truc. Vous avez déjà pris le train à Liège? On est trempé, frigorifié et quand les laveurs de vitres ont terminé, ils peuvent tout recommencer. En plus, le budget a été explosé, comme Belge, si j'avais fait une chose pareille, on m'aurait pendu Place Saint-Lambert. Or après ça, on lui refile la gare de Mons. Bis repetita. Un scandale!", conclut-il ensuite en tapant le plat de la main sur la table.

Interrompus par un enfant qui, en plein "cache-cache", a choisi de se planquer derrière son tabouret, nous demandons à l'architecte son avis quant à la politique urbanistique des grandes villes. Reprenant une grande gorgée de vin, il réplique: "J'espère que vous avez du temps, car là, on a en a pour la nuit."

Que buvez-vous? Apéro: "un vin blanc ou rosé. Impossible de me faire boire une bière, j'en ai trop bu quand je jouais au hockey." À table: "un vin rouge, léger, frais et peu alcoolisé." Dernière cuite: "lors des 30 ans d'Archi 2000, entouré de toute l'équipe. 50 personnes à faire la fête durant tout un week-end à la mer. Je ne sais toujours pas comment je suis rentré chez moi." À qui payer un verre: "à l'architecte Renzo Piano. Une sommité qui ne s'est jamais pris pour une star. Je suis admiratif de sa production, de sa carrière et de ses propos, quelle humilité."