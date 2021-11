Sven Mary: "Aujourd’hui, on ne veut plus entendre que des propos qui collent avec nos propres convictions"

"L'avocat du diable", selon certains, est Sven Mary, qui défend Salah Abdeslam, entre autres. Pourtant, à le rencontrer pour l'Apéro de L'Echo, il semble loin de ce personnage décrit par certains.

Avenue Louise, 18h, les bureaux se vident, les magasins ferment, les trams se bondent, les cyclistes rament sous la pluie tandis que les automobilistes conspuent la politique de mobilité bruxelloise. Ville ou Région, va-t'en savoir! C'est alors que l'avocat pénaliste Sven Mary, d'origine anversoise, pénètre dans le bar. Rapidement, il "screane" le rez-de-chaussée avant d'attaquer l'escalier le pas tout aussi déterminé, et de tomber nez à nez avec le photographe qu'il salue en flamand – visiblement son esprit l'avait classé dans la catégorie "néerlandophone" – et ce, avant de se rappeler de son nom et de lancer presque instantanément: "C'était en 2005!". Tandis que notre photographe (Tim Dirven, NDLR) plonge avec puissance dans les méandres de sa mémoire en faisant défiler les années, Sven Mary s'installe avec la rapidité d’un lynx sur la néo-chauffeuse recouverte de velours qui, eu égard à la disposition de la table, le force à coincer ses jambes sur le côté. Nous saluons sa mémoire, "2005", faut le faire. Coincé entre la table et une commode sur laquelle trône un cabinet de curiosité, l'homme réplique: "on n'oublie jamais quelqu'un qui vous a rendu beau quand vous ne l'êtes pas."

D’emblée, sa voix et son attitude tranchent avec son physique de mâle dominant. Le ton aussi, une tonalité qui d’ailleurs ne cessera de diminuer au fil de cet apéritif, au point de finir par lui demander trois fois de répéter ce qu’il raconte.

"C'est fou, parce que toute ma vie j’ai cherché à être connu et reconnu, et depuis que c’est arrivé, je me cache sous des casquettes ou des lunettes pour ne plus l'être"

Le photographe est aussi très surpris, discrètement il chuchote "en tout cas, c'est pas le même ton que sur les plateaux de télés flamandes le dimanche".

Après avoir commandé un Gin belge CopperHead, l'avocat confie qu'il se rappellera toujours de ce shooting de 2005, le premier de sa carrière, alors qu'il commençait à être connu. Pour l'occasion, il était même allé chez Francis Ferent s'acheter un nouveau costume: "J'étais fier!" Le costume à l'époque? Bleu marine à grosses lignes, un peu Oxford Street, un peu Little Italy, un peu bekende vlaming des années 2000. Alors que ce soir, Sven Mary joue la carte de la sobriété, en jeans, chemise blanche et bottines. "Mais si j'avais su que ce serait lui votre photographe, je serais retourné m'acheter un nouveau costume", lâche-t-il alors en riant.

70 Sven Mary, c'est 70 cours d'assises, des clients et des procès parmi les plus médiatiques du pays. Près de 30 ans de carrière pour celui que certains surnomment tantôt "l'avocat des crapules" ou "l’avocat du diable".

"L'avocat des crapules"

Sven Mary, c'est 70 cours d'assises, des clients et des procès parmi les plus médiatiques du pays. Près de 30 ans de carrière pour celui que certains surnomment tantôt "l'avocat des crapules" ou "l'avocat du diable", parce qu'il a défendu notamment Abdelkader Hakimi – Groupe islamiste combattant marocain à l'origine des attentats de Madrid –, des membres de la bande Habran, Fouad Belkacem – Sharia for Belgium –, ou bien encore Michel Lelièvre, le complice de Marc Dutroux.

Malgré ce palmarès, c'est un homme très timide qui nous fait face. Il avoue d'ailleurs que, de cela, on ne guérit pas. "En Cour d'assises, c'est plus facile, j'actionne un bouton interne qui me met en transe. En revanche, entrer dans un bar ou un restaurant en cherchant quelqu'un dans la foule, ça me rend très mal à l’aise. C'est fou, parce que toute ma vie j’ai cherché à être connu et reconnu, et depuis que c’est arrivé, je me cache sous des casquettes ou des lunettes pour ne plus l'être" conclut-il, avant de trinquer le verre levé sur son portrait ou la couverture du livre qu'il vient de publier.

Sven Mary constate qu'aujourd'hui, et de tous côtés, "on ne fait que dresser les gens les uns contre les autres".

"Eux contre nous"

Le livre "L'Avocat Rebelle", c'est parce qu'un éditeur le lui a proposé, sinon il ne l'aurait probablement pas fait. Á l'arrivée, 300 pages où défilent ses clients, des perdus ou des oubliés de la société, des victimes qui enduraient l'horreur, et bien pire encore, mais aussi des terroristes, des bandits, des vrais méchants, des gens parfois très intelligents et d'autres qu'il qualifie de "cendrier vide". Un avis personnel qu'il avait confié "en off" – et qu'il regrette – à un journaliste qui l'interrogeait sur son client, le terroriste Salah Abdeslam, l'un des auteurs présumés des attentats de Paris, actuellement en cours de jugement. Dans ce livre aussi, il relève et pointe tous ces dangers qui – selon lui – menacent de plus en plus la société et la démocratie.

De ce mélange des genres où l'on surprend de plus en plus souvent le pouvoir politique s'immiscer dans le judiciaire, et qui n'hésite pas non plus à souffler sur les braises pour récupérer un vivier d'électeurs lors des prochaines élections. Néanmoins, qu'il s'agisse d'indignation sélective ou de fermer les yeux sur la réalité de certains quartiers, Sven Mary constate qu'aujourd'hui, et de tous côtés, "on ne fait que dresser les gens les uns contre les autres". Une mentalité à la "eux contre nous", "wij tegen zij" et qui, in fine, ne profite qu'à l’extrême droite. Lui se garde bien de généraliser, encore plus de stigmatiser.

"Il faut travailler pour rétablir l’égalité des chances, par une meilleure politique d’intégration. Attention, cela doit marcher dans les deux sens. Ce qui implique le respect des valeurs de la société, dont la séparation de la religion et l’État."

Mais ce qu'il constate néanmoins, c'est que certains politiques se sont créés des jauges électorales avec l'immigration, sans avoir rien fait pour intégrer les gens ensuite. "On a fait venir des hommes pour faire un boulot qu'on ne voulait plus faire, ensuite on leur a dit d'amener des femmes du pays pour se marier, des mères qui des années plus tard ne parlaient toujours pas la langue. Fatalement, ça allait avoir des conséquences sur les enfants." Ajoutons à cela un "système social démesuré", c'est le combo gagnant, pourrait-on résumer à sa place. "Encore ce matin, j'étais au tribunal face à des femmes de 30 ans impliquées dans un trafic de stupéfiant. Elles m’ont dit être au chômage depuis qu'elles ont 19 et 21 ans. Là aussi, on a un problème!"

Lire aussi La justice sort déconfite du confinement

"La contraction disparaît et les gens, sans rien connaître à un sujet, s'en emparent pour décréter des vérités absolues et les plus intelligents, eux, ne s'expriment plus de peur de heurter les premiers."

"Pampers politiek"

Néanmoins, Sven Mary est le premier à le reconnaître, en Belgique on ne démarre pas avec les mêmes chances si on s'appelle Jean-Jacques ou Mohamed. "C’est cet équilibre-là qu’il faut travailler pour rétablir l’égalité des chances. Pour moi, cela passe par la formation, le travail, la langue et une meilleure politique d’intégration. Mais qui, attention, doit marcher dans les deux sens. Ce qui implique le respect des valeurs de la société, dont la séparation de la religion et l’État. Responsabilité individuelle quant à son destin, qu’on arrête avec la ‘pampers politiek’ qui infantilise les gens."

Là-dessus, on reprend un verre, un Spring Gin Mediterranean pour lui, ou l'un des 64 Gin que propose Le Greenlab et qu'il commande sans même regarder la carte. L'occasion de poursuivre sur toutes ces choses qui lui tapent de plus en plus sur les nerfs. "Cette société de l'émotion et du ‘moi-moi-moi’ née avec les réseaux sociaux, 'la dictature des minorités' si puissante aujourd'hui qu’elle rend mutiques les plus avertis."

Quand la contradiction disparaît

"Bientôt, on ne pourra plus rien dire, partout où nous ne serons pas d'accord il n'y aura plus de discussions. Car, aujourd'hui, on ne veut plus entendre que des propos qui collent avec nos propres convictions. La nuance ou le propos neutre n'est plus accepté, on est 'pour' ou 'contre', c'est 'blanc' ou 'noir'. La contraction disparaît et les gens, sans rien connaître à un sujet, s'en emparent pour décréter des vérités absolues et les plus intelligents, eux, ne s'expriment plus de peur de heurter les premiers." Allez, sur ce, "Santé !".

L'avocat de Salah Abdeslam ou Michel Lelièvre en 5 dates 2009/2010: la naissance de mes filles. Je me suis adouci, et j'ai découvert ma vulnérabilité.

2009: Mireille Salmon me choisit comme avocat dans le procès Fortis. Pour moi, la plus belle reconnaissance professionnelle, c'est celle des "pairs".

2015: Papa à 100% une semaine sur deux, alors qu'avant mon divorce, comme beaucoup d'hommes, je me reposais sur leur mère.

2016: j'accepte la défense de Salah Abdeslam. J'ai été menacé, mes enfants aussi, la police escortait même mes enfants à l'école.

2018: la mort de ma grand-mère. Elle était mon "tout": grand-mère, père, mère.