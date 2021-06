La BCE veut plus de femmes CEO de banques... ou plus de fonds propres

Pas des meilleurs, pas des pires

En Belgique, si une loi oblige les conseils d'administration des sociétés cotées et gouvernementales à réunir un tiers de femmes, rien n'est prévu pour les comités de direction. Le droit bancaire parle, lui, tout au plus "d'essayer" d'atteindre le quota pour le conseil. "La Belgique n'est ni dans les meilleurs en matière de diversité ni dans les pires", explique-t-on à la BNB.

Chez KBC , on passe à une (CRO) pour sept , contre deux pour huit chez ING (responsable Wholesale et CRO) et Belfius (DRH et CRO). La parité homme-femme est de mise dans l'exécutif d' Argenta .

Que veut la BCE?

"La diversité et le changement climatique sont des conditions nécessaires à une gouvernance plus saine des établissements de crédit, et donc à un système financier plus sûr."

Ce guide, jusqu'ici confidentiel, sera désormais publié et étoffé de deux sujets: la diversité et le changement climatique "conditions nécessaires à une gouvernance plus saine des établissements de crédit, et donc à un système financier plus sûr".