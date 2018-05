12 tuyaux pour investir dans les biotechs (I)

Euronext Bruxelles commence à se tailler une belle réputation en matière de sociétés de biotechnologie. Au point d’attirer des entreprises installées hors de nos frontières comme Curetis et plus récemment Acacia Pharma . Les derniers mois ont d’ailleurs été particulièrement propices à certaines de nos biotechs comme Ablynx et TiGenix qui font l’objet d’OPA ou pour Argenx qui a vu le cours de son action s’envoler de 360% en un an. Sans oublier l'ascension entamée par Mithra depuis quelques mois.