"2019, l'année de la percée de l'action Biocartis"

"Alors que 2018 a été un point d'inflexion pour la société, nous pensons que 2019 sera un point d'inflexion pour l'action". Le moins que l'on puisse dire, c'est que Biocartis a tapé dans l'oeil de Berenberg. La banque d'investissement allemande a publié un rapport dithyrambique d'une vingtaine de pages sur ce spécialiste belge du diagnostic. "Nous pensons que Biocartis possède une myriade de moteurs de croissance qui commencent tous à s'accélérer à l'unisson: pénétration du marché américain, partenariats bien établis, entrée sur le marché chinois via une coentreprise et un nombre croissant de tests", résument ses analystes. Logiquement, leur recommandation reste à "acheter" avec un objectif de cours à 16,50 euros.

Dans leur note, ils reviennent notamment sur le rapport publié par Biocartis la semaine dernière. Ils estiment que l'élément clé de la mise à jour fut l'annonce de l'installation de 326 nouveaux mini-laboratoires Idylla en 2018, ce qui est nettement plus qu'attendu par la société (300) ou le consensus en milieu d'année (270). "L’écosystème des laboratoires installés a atteint une masse critique. De nouveaux tests et une expansion géographique devraient permettre une croissance rapide", juge Berenberg. Le broker table sur une croissance moyenne des revenus de 35% par an entre 2019 et 2025. Ce qui devrait "amener la société à la rentabilité d'ici 2021".