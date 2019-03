30 millions de dollars en plus dans les caisses d'Argenx

Lire plus

La biotech spécialisée dans des thérapies à base d’anticorps et AbbVie ont débuté leur collaboration en avril 2016. Dans le cadre de cette dernière, Argenx a reçu 90 millions de dollars y compris le paiement d’étape annoncé aujourd’hui. Outre des rémunérations liées au développement commercial et régulatoire, Argenx pourra recevoir des royalties à deux chiffres sur les éventuelles ventes à venir du produit.

Le produit le plus avancé et le plus connu d’Argenx est l’ARGX-113 qui subit actuellement différents essais cliniques (dont un de phase III) visant plusieurs maladies auto-immunes.