5 questions et 5 leçons après le fiasco d'Asit Biotech

Lundi, l'action Asit Biotech s'est effondrée de plus de 80% avant de chuter de 35% de plus ce mardi matin. Retour sur ce fiasco boursier historique avec une série de questions sur la chronologie des événements et sur les leçons à en tirer.

Pour certaines investisseurs, c’est le lendemain de la veille. Avec un casque d’acier qui compresse le cerveau et un arrière-goût de bile dans une bouche pâteuse.

Le krach boursier d’Asit Biotech est passé par là comme un rouleau compresseur dont les freins auraient lâché avec une dégringolade de plus de 80% en fin de journée lundi lorsqu’un cours a enfin pu être formé. Et après un bref sursaut (+19%) ce mardi matin, l’action a repris sa descente vers les ténèbres chutant encore de 35%.

Asit ne vaut plus que son cash

Comment pourrait-il en être autrement? La plupart des brokers qui suivent la valeur recommandent désormais de la vendre. Chez Kepler Chevreux, on a fixé un objectif de cours de 15 centimes (tout comme chez KBC Securities), ce qui correspond, ni plus ni moins, aux liquidités en possession de la société. Sa plateforme technologique, sur laquelle était basée le développement de son produit phare et de deux autres candidats traitement au stade pré-clinique, compte donc pour zéro.

Manipulation de cours?

Avant de tirer les premières leçon de cette catastrophe boursière, la pire des 18 dernières années à la Bourse de Bruxelles, on est en droit de se poser quelques questions sur la chronologie des événements.

Pourquoi l’action a-t-elle commencé à grimper à partir du 5 novembre sans communiqué officiel de l’entreprise? Depuis quand la direction d’Asit Biotech était-elle au courant de l’échec de son produit phare destiné à traiter les allergies aux pollens de graminées? Comment se fait-il que les résultats de la phase III attendus officiellement pour la mi-décembre, comme indiqué, entre autres, dans un communiqué daté de septembre dernier, ont été publiés le 25 novembre? Et pourquoi la société n'a-t-elle pas averti par voie de communiqué qu'elle disposerait des résultats plus tôt que prévu. Cette publication du 25 novembre n’aurait-elle pas pu intervenir encore plus tôt pour éviter d’alimenter la spéculation autour de l’action qui s’est envolée de plus de 80% en trois semaines ? Y-a-t-il eu manipulation de marché pour permettre à certains de se défaire d’actions Asit à bon compte dans la perspective du krach inévitable qu'un échec de la phase III provoquerait?

On ne doute pas que les fins limiers du gendarme des marchés, la FSMA, sont déjà sur le dossier afin d’apporter des éclaircissement sur le déroulé de ces événements.

Cash et pipeline, paramètres vitaux des biotechs

Cette catastrophe est aussi l’occasion de rappeler au moins quatre principes de base lorsque l’on investit dans une biotech.

1. Vérifier que la société a les reins financièrement solides

Développer un traitement est un travail de longue haleine semé d’embûches. Il faut avoir les reins solides au niveau des finances. L’idéal, selon un spécialiste, est de disposer de suffisamment de cash dans ses caisses pour pouvoir travailler à l’abri du besoin pendant deux ans. Avec à peine 4 millions d’euros dans ses caisses, Asit avait le couteau sous la gorge et ne pouvait tenir encore que quelques mois. C’était donc quitte ou double avec la phase III de son produit-phare. Avec l'issue que l'on connaît.

Lire aussi | 12 tuyaux pour investir dans les biotechs

2. Regarder s'il y a d'autres molécules en développement

La profondeur du pipeline de molécules en développement est presque aussi important que les ressources financières. En cas d’échec, la société peut concentrer ses efforts sur un autre produit comme ce fut le cas avec Celyad, par exemple. Pour Asit, tout son know-how reposait sur une seule plateforme technologique dont l’efficacité n’a pas pu être prouvée. Elle n'a donc pas de solution de repli. Du moins à première vue.

3. Lire les analystes

Dès le mois de février, les analystes de KBC Securities recommandaient de se séparer des actions Asit Biotech.

Globalement, le secteur des biotechs n’est pas d’une approche facile. Plus encore que pour les autres types d’actions, les investisseurs doivent faire leur devoir, comme on dit, c’est-à-dire glaner un maximum d’informations et lire attentivement ce que des analystes spécialisés peuvent écrire sur le sujet. Ces derniers ne sont, bien entendu, pas infaillibles, mais ils baignent toute la journée dans ce domaine. C’est leur job. Un exemple. Dès le mois de février, les analystes de KBC Securities recommandaient de se séparer des actions Asit Biotech.

Lire aussi | KBC est devenu allergique à Asit Biotech

4. Ne pas moutonner

Ne cédez pas à la tentation de vouloir profiter à tout prix d’une tendance haussière qui se forme sur le marché sans raison apparente. Et dans tous les cas, prévoyez un ordre "stop loss" pour vous prémunir, autant que possible, des retournements de tendance. Malheureusement, dans le cas de l’explosion en plein vol d’Asit, il faut savoir qu’un tel ordre n’aurait toutefois servi à rien. Le courant vendeur a tout emporté sur son passage comme une coulée de boue dévastatrice.

5. Préférer les grands noms du secteur