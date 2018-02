Acacia Pharma cotée à Bruxelles le 5 mars

La biopharma anglo-américaine Acacia Pharma vend actuellement des actions à des investisseurs institutionnels. Le prix définitif sera connu le 2 mars.

Alors qu’Ablynx et TiGenix se préparent à quitter la Bourse de Bruxelles à l’issue d’OPA qui seront lancées prochainement, Acacia Pharma y fera son entrée officielle le 5 mars prochain.

Cette société de biopharmacie anglo-américaine spécialisé dans les anti-vomitifs avait officiellement annoncé, début février, son intention de se faire coter sur la place bruxelloise dont la renommée en matière de biotechs semble dépasser nos frontières.

Fourchette entre 3,6 et 4,6 euros

Son introduction en Bourse prend toutefois un biais particulier dans la mesure où elle n’organise pas de souscription publique destinée aux petits investisseurs. Depuis le 19 février et jusqu’au premier mars, la direction de la biopharma organise des réunions de présentation ("roadshows") auprès d’investisseurs institutionnels. Le prix final sera fixé via une procédure de livre d’ordre et à partir d’une fourchette comprise entre 3,6 euros et 4,6 euros ce qui implique une valorisation maximale de 180 millions d’euros. Le prix sera annoncé le 2 mars, le même jour que la publication du prospectus.

Objectif: 40 millions

L’objectif de cette offre globale est de lever 40 millions d’euros. Comme souvent dans de tels cas, elle comprend une option de surallocation qui correspond à 15% de la taille de l’opération. Certains actionnaires existants d’Acacia Pharma se sont engagés à souscrire à ces nouvelles actions pour un maximum de 4 millions d’euros. Il s’agit de Lundbeckfonden Invest, de Novo Holdings, de F-Prime Capital Partners Healthcare Fund III, et de fonds conseillés par Gilde Healthcare Partners.

Le cash frais sera, notamment, destiné à bâtir une infrastructure de ventes et de marketing afin de lancer son produit-phare, le Baremsis, sur le marché des hôpitaux au début de l’année prochaine.

En attente de la FDA

Constitué à partir de l’amisulpride, le Baremsis vise à traiter nausées et vomissements post-opératoires via une injection. Il a déjà subi quatre essais cliniques de phase III et est actuellement à l’examen auprès des autorités sanitaires américaines, la FDA. Cet examen devrait être terminé pour le 5 octobre 2018.

Son second produit, l’APD403 vise les mêmes indications mais auprès de patients suivant une chimiothérapie. Il a achevé, avec succès, deux essais de phase II.