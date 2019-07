Acacia Pharma rebondit de 50% sur Euronext Bruxelles!

Nouveau sous-traitant

Après une réunion avec la FDA, il a été décidé d’introduire une nouvelle demande de mise sur le marché comprenant ce sous-traitant. Acacia compte déposer le dossier au cours du troisième trimestre et espère un réponse positive six mois plus tard. "Notre équipe commerciale continue les préparatifs de pré-lancement et nous espérons mettre le Barhemsys sur le marché le plus tôt possible", a indiqué Julian Gilbert, le CEO d’Acacia.