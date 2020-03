Acacia Pharma va devoir lever des fonds en 2020

La biotech Acacia Pharma , qui a obtenu la semaine dernière le feu vert de la FDA pour commercialiser le Barhmesys , son anti-vomitif, aux États-Unis, a affiché pour 2019 des pertes totales de 22,8 millions de dollars, contre 20,7 millions un an auparavant. Les dépenses de recherche et de développement ont toutefois été réduites d’un bon million à 3,9 millions de dollars.

Fin de l’an dernier, ses liquidités s’élevaient à 17 millions de dollars, contre 37,4 millions un an plus tôt. En 2020, la trésorerie a été renforcée à hauteur de 20 millions d’euros via des apports de Cosmo Pharmaceuticals, dont 10 millions suite à l’approbation du Barhmesys. La commercialisation de ce dernier devrait être lancée au début du second semestre.