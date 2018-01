Amgen adoube Biocartis, le titre grimpe

Amgen a conclu un deuxième accord avec Biocartis pour la conception d'un nouveau test de diagnostic. Le marché apprécie: l'action prenait 5% en matinée.

La fin de l’année avait été chargée pour Biocartis, une biotech spécialisé dans le diagnostic via son mini-labo Idylla et la mise au point de cartouches pour dépister des maladies.

Fin novembre, elle avait décroché la certification européenne pour deux tests de biopsie liquide utilisables chez des patients atteints de cancer colorectal métastasique. Dans la foulée de cette annonce, elle avait lancé un placement privé dans le but de lever 60 millions d’euros au prix unitaire de 12,50 euros. Le succès fut au rendez-vous et c’est finalement 80 millions que la biotech a pu récolter.

Ce matin, Biocartis, qui est reprise parmi la douzaine de sociétés belges cotées identifiées par KBC Securities comme étant opéables, a vu son titre s’adjuger plus de 5% pour atteindre 13,7 euros.

Avant Bourse, elle a annoncé un second accord de collaboration avec le géant pharmaceutique américain Amgen. Il porte sur la mise au point par Biocartis d’un nouveau test compagnon (CDx) qui aide à prédire si un patient est susceptible de répondre à un traitement ou pas.

Action Biocartis







Depuis février 2016

Le traitement en question est dans une phase de développement précoce et pour une indication oncologique non précisée, expliquent les analystes de KBC Securities. Ils rappellent que Biocartis et Amgen collaborent ensemble depuis février 2016. "La biotech dispose ainsi d’un partenariat étroit avec un acteur pharma solide qui est capable de supporter la société dans le développement de nouveaux tests et de les commercialiser sur le marché américain, tout comme les tests existants." Ils restent à l’achat sur la valeur avec un objectif de cours de 16 euros.

Pour Stéphanie Put, analyste chez Degroof Petercam, ce deuxième accord de collaboration est une preuve de la confiance qu’Amgen a dans la technologie Idylla et démontre le focus croissant sur des traitements ciblés. Ici aussi la "reco" reste à acheter avec un objectif de cours de 17 euros.

Deux fers sur le feu

Comme nous le précisait un responsable de la société fin de l’année dernière, Biocartis a deux fers sur le feu ces prochains mois. Le lancement (en "research use only") d’un test de biopsie liquide pour le cancer du poumon, de un. Et, de deux, la poursuite du déploiement de ses activités aux Etats-Unis où elle est présente depuis le second semestre 2017.