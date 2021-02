Année faste pour les biotechs européennes, sauf à Bruxelles

Fin novembre 2020, les 62 biotechs cotées sur les différentes plateformes d'Euronext affichaient une capitalisation boursière de 29,1 milliards d'euros , soit, 4,7 milliards d'euros de plus qu'il y a un an. Il s'agit d'un record en la matière .

Performance négative à Bruxelles

Question performance, les disparités entre les différents marchés européens sont énormes. La Bourse de Bruxelles est la seule à avoir réalisé une performance négative (-3,1%) lorsqu'on se penche sur l'évolution du cours des biotechs entre le 1 er juin et le 20 novembre 2020. Le cours du compartiment biotech de la Bourse de Paris a, de son côté, bondi de 287%. La hausse est de l'ordre de 35% pour le cours des 3 biotechs cotées à Amsterdam, et de 172% pour les 10 biotechs évoluant à la Bourse d 'Oslo .

Effet Covid-19

La pandémie a aussi donné un coup de fouet au cours des 15 "HealthTech" présentes sur Euronext et impliquées dans la course aux vaccins et aux traitements anti-Covid. 4 ont apporté des solutions de diagnostic, 2 ont développé des vaccins et 9 ont été actives dans la recherche de traitements contre le Covid-19. Ces 15 valeurs ont progressé en moyenne de 577,2% en 2020. L'effet Covid-19 s'est aussi ressenti dans les volumes d'échanges.