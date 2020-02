Argenx dispose de 1,3 milliard d'euros dans ses caisses

La biotech Argenx qui se profile comme une société intégré d’immunolgie avec deux franchises commerciale, l’une dans les désordres neuromusculaires, et l’autre dans l’hématologie/oncologie compte mettre sur le marché son médicament phare l’efgartigimod en 2021.

Ce candidat traitement est actuellement évalué dans quatre indications dont la myasthénie grave . Les résultats d’une phase trois concernant cette maladie sont attendus pour la mi-2020 signale la biotech dans un communiqué et une nouvelle indication pour l’efgartigimod sera annoncée cette année. Au cours 2020, cinq essais clinique de phase 3 seront menés simultanément.

Cusatuzumab et ARGX-117

En parallèle et en collaboration avec Janssen, Argenx développe le cusatuzumab pour le traitement de la leucémie myéloïde. Plusieurs essais cliniques de phase 1 et 2 seront enclenchés cette année.

Trésorerie

Pour mener à bien tous ses projets, Argenx disposait, fin 2019, d’un trésorerie de 1,34 milliard d’euros contre 565 millions un an plus tôt. En 2019, elle a obtenu un paiement de 300 millions de dollars dans le cadre de sa collaboration avec Janssen et elle a levé 479 millions d’euros sur les marchés.