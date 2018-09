Argenx veut lever 300 millions de dollars

Fort des résultats positifs affichés par l'un de ses essais cliniques, Argenx sollicite les investisseurs aux Etats-Unis et en Europe afin de lever quelque 300 millions de dollars.

La biotech spécialisée sur des thérapies à base d’anti-corps visant les maladies auto-immunes et le cancer souhaite lever quelque 300 millions de dollars et cela aux Etats-Unis et en Europe où l’opération est réservée aux investisseurs qualifiés.