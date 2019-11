Asit Biotech K.O. debout, l'action va se désintégrer

Tous les espoirs pour l'avenir d'Asit Biotech reposaient sur les résultats d'un essai clinique de phase III testant son produit phare contre les allergies aux pollens de graminées. Et ces résultats sont loin d'être à la hauteur.

Ce matin on a finalement appris que le gp-Asit+ n’est pas à la hauteur des espérances : son efficacité s’est révélé nettement inférieure à l’objectif fixé .

Chute de 99% en pré-marché

La biotech dispose, par ailleurs, de deux candidats traitements en phase de développement pré-clinique . L’un visant l’allergie aux arachides et l’autre l’allergie aux acariens. Mais leur avenir semble également compromis.

"Le principal actif, le gp-Asit+ qui a démontré, au mieux, un effet positif inférieur de moitié aux attentes, jette un voile négatif sur l’ensemble de la plate-forme menaçant le reste du pipeline de la société" soulignent les analystes de KBC Securities . Ils ajoutent qu’avec des liquidités limitées à 3,8 millions d’euros , il sera difficile de poursuivre d’autres programmes. Déjà à la vente sur la valeur, leur objectif de cours n’est plus maintenant que de 15 centimes contre 80 centimes auparavant. En pré-marché, l’action chutait de 99%.

Quel avenir pour Asit?

Il ne faut pas se voiler la face, il s’agit d’une nouvelle catastrophique pour Asit Biotech qui avait beaucoup investi sur ce projet et dont l’avenir reposait essentiellement sur le succès de ce dernier.

Que va devenir cette société qui avait rejoint Euronext Bruxelles en 2016 au prix de 7 euros l’action et qui ne vaut virtuellement plus grand-chose en bourse ?

Dans le communiqué publié ce matin, son CEO, Michel Baijot a simplement indiqué qu’ils allaient analyser les données de l’essai clinique plus en détail et évaluer les meilleures options pour la société. On devrait en savoir davantage d’ici la fin de l’année.