Biotech: le communiqué qui valait six milliards

Alors, votre avis? Le ton est si parfaitement neutre que l’on a du mal à distinguer s’il s’agit de bonnes nouvelles ou de moins bonnes, n’est-ce pas ? Et pourtant ce communiqué a coûté six milliards de dollars de capitalisation boursière à Nektar. Six milliards partis en fumée en une seule séance. Soit une chute de 42% pour cette action reprise dans l’indice S&P 500.

Et il n’a pas lésiné sur les moyens en mettant 1,85 milliard de dollars sur la table. Un milliard en cash et le reste sous la forme d'achats d’actions Nektar. Un peu à l’image du "deal" conclu, fin 2015, entre Galapagos et Gilead . Quand il s’agit du cancer, on ne mégote pas sur les liasses de billets verts. Comme le précisait le Wall Street Journal les dépenses mondiales pour les médicaments et thérapies liées au cancer ont atteint 133 milliards de dollars en 2017 contre moins de 100 milliards en 2013.