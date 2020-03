Bone Therapeutics cherche du cash alors que le robinet est grippé

KBC Securities a baissé son conseil et son target sur Bone Therapeutics. En cause: le besoin aigu de liquidités de la biotech alors que, dans le même temps, le robinet des marchés financiers est grippé en raison du coronavirus.

La direction de Bone Therapeutics va devoir démontrer ses talents d’équilibriste dans les prochains mois. Avec un peu moins de 9 millions d’euros dans ses caisses fin 2019 et compte tenu d’une consommation nette de trésorerie pour 2020 attendue entre 15 et 17 millions d’euros , le manque de liquidités va très rapidement se faire sentir.

La biotech carolo spécialisée dans les domaines de l’orthopédie et des maladies osseuses estime qu’elle peut encore poursuivre "sa feuille de route" jusqu’au troisième trimestre 2020 et prend la mesure de l’urgence. Elle phosphore donc afin de pouvoir lever de nouveaux fonds en faisant appel au marché et/ou au travers de stratégies de financement alternatives.

Fenêtre fermée

Le hic, c’est que pour le moment, les bourses sont plutôt fermées à ce genre d’opération pour cause de coronavirus. Et personne ne peut dire, à ce stade, avec certitude quand la fenêtre sera à nouveau ouverte. À moins d’avoir le couteau sous la gorge et de vendre des actions au rabais, il faut donc patienter.