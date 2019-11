Celyad à l'abri du besoin jusqu'au début 2021

La biotech wallonne spécialisée dans les thérapies cellulaires contre le cancer confirme, par ailleurs, ses prévisions antérieures: sa position de trésorerie devrait être suffisante pour financer les charges d'exploitation et les dépenses en investissement jusqu'au premier semestre 2021 .

Le programme à venir

• La présentation des données de l'étude de phase 1 THINK et DEPLETHINK évaluant le CYAD-01 produit pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë et des syndromes myélodysplasiques au 61e congrès annuel de l'ASH, le 9 décembre.