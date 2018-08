Celyad à l'abri jusqu'à la mi-2020

La biotech Celyad , spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires CAR-T pour le traitement de cancers, a dégagé au premier semestre des revenus de 2,5 millions d’euros contre 3,5 millions un an plus tôt. Les dépenses en recherche et développement sont stables à 11,1 millions tandis que celles liées à la gestion et l’administration atteignent 5,5 millions contre 4,2 millions pour le premier semestre 2017.