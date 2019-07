Celyad va lancer un essai clinique aux USA avec le CYAD-02

La société prévoit de commencer le recrutement des patients d'un essai de phase 1 à doses croissantes évaluant l'innocuité et l'activité clinique de CYAD-02 avec une chimiothérapie de pré-conditionnement pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et du syndrome myélodysplasique (MDS) début 2020.

Procédé OptimAb

"Aujourd'hui il s’agit d’un événement marquant puisque nous annonçons que la FDA a accepté notre demande d’IND (Investigational New Drug) pour commencer les essais cliniques de notre candidat CAR-T de nouvelle génération, CYAD-02, et que la FDA et la FAMHP ont accepté notre proposition d'utiliser notre nouveau procédé de production exclusif OptimAb pour CYAD-01 et CYAD-02", s'est félicité Filippo Petti, CEO de Celyad dans un communiqué.