Christian Homsy passe la main chez Celyad

Christian Homsy , qui avait cofondé la société de Mont-Saint-Guibert en 2004 et qui la dirigeait depuis le début, laisse sa place à l’Américain Filippo Petti, actuel directeur financier (CFO). Christian Homsy continuera à siéger au conseil d’administration et présidera le comité stratégique de ce même conseil, a précisé l’entreprise en marge de la publication de ses résultats annuels. Filippo Petti restera également CFO par intérim jusqu’à la nomination d’un successeur permanent à cette fonction.

Cotée sur Euronext Bruxelles et Paris ainsi que sur le Nasdaq américain, Celyad avait pris depuis quelques mois une couleur plus américaine, avec la nomination de Margo Roberts au CA et avec l’arrivée de Filippo Petti, qui a travaillé comme banquier d’affaires dans le secteur des soins de santé chez Wells Fargo Securities et William Blair & Co.