Course contre la montre pour Asit Biotech

Asit Biotech, dont les caisses se vident, va se refinancer via des obligations convertibles pour pouvoir mener à bien la phase III de son produit-phare.

En 2018, ses charges d’exploitation se sont élevées à 13,3 millions d’euros contre 12,6 millions un an plus tôt. Les coûts de recherche et développement ont représenté 81% de ces charges.