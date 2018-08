Curetis va encore lever des fonds cette année

La société allemande de biotechnologie Curetis spécialisée dans le développement et la commercialisation d’un mini-labo de diagnostic, l'Unyvero, et de cartouches en fonction des maladies a vu ses revenus bondir de 257% au premier semestre dans la zone géographique " EMEA ". Au total, les revenus limitent leur croissance à 36% à 807.000 euros .

Entrée sur le marché US

Aux Etats-Unis , où l’Unyvero a reçu le feu vert des autorités sanitaires (FDA) en avril dernier, la commercialisation est en phase de déploiement. Plus de 125 clients probables sur un total de 1.000 hôpitaux ont été ciblés comme acquéreurs potentiels du mini-labo. Parmi ceux-ci, une cinquantaine ont fait l’objet d’un examen complet. Curetis s’attend à ce que beaucoup d’entre eux se transforment en clients au cours des prochains trimestres. Une dizaine sont même actuellement au stade de la négociation du contrat ce qui signifierait un volume annuel compris entre 700 et 800 cartouches .

Le nombre d’Unyvero installés est toutefois en baisse sur le premier semestre. Cela s’explique par le fait que la société a racheté plusieurs appareils qui ont été utilisés dans le cadre d’un essai clinique. Ils ont ensuite été redéployés ailleurs. Fin du semestre, on en dénombrait 162 contre 175 six mois plus tôt. Curetis espère compenser ce recul grâce, notamment, à ses ventes aux Etats-Unis et via de nouveaux partenariats de distribution.