Des mouvements de cours étranges sur Galapagos

Plus d'un mois avant l'annonce de l'accord avec Gilead, l'action Galapagos a entamé un mouvement haussier sensible se traduisant par un gain de près de 25%. La FSMA examine le dossier.

L’accord annoncé dimanche soir entre le groupe américain Gilead et Galapagos a donné des ailes, ce lundi matin, à l’action de la biotech belgo-néerlandaise. Elle s’est envolée de 18% pour toucher un plus haut historique à 151,40 euros .

Et cela sans qu’aucun communiqué ou information spécifique ne viennent expliquer ce mouvement. La hausse s’est accélérée début juillet avec des volumes particulièrement importants le 2 juillet (plus d’un million de titres) et les 11 et 12 juillet.