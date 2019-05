Double ballon d'oxygène pour une biotech

Nous l’écrivions fin de la semaine dernière , le temps presse pour Curetis dont les caisses se vident. Fin du premier trimestre, sa trésorerie n’atteignait plus que 6,2 millions d'euros . De quoi tenir quelques mois seulement au rythme actuel de ses dépenses en cash.

Le plus important prend la forme d’un prêt non-dilutif accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à hauteur de 5 millions d’euros. Comme dans le cadre d’autres facilités de paiement accordées par la banque à la biotech, ce prêt aura une maturité de 5 ans et les intérêts dus seront payés à l’échéance du prêt. La banque pourra recevoir, d’ici cinq ans, un paiement additionnel lié aux actions de Curetis et représentant 2,1% de la valeur de la société.