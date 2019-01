En plus d'un trimestre désastreux, MDxHealth va devoir lever des fonds

Début d’année catastrophique pour MDxHealth . Et le reste de 2019 risque bien d’être à l’avenant. Ce lundi matin, le titre a dévissé de 30% après la publication d’un communiqué de la biotech annonçant de mauvais chiffres pour 2018 et la mise en œuvre d’un plan d’économies. Ce dernier comprend une réduction des coûts opérationnels de 10 millions de dollars sur une base annuelle et le report de dépenses relatives à certains produits ce qui permettra de postposer les coûts de 2019 à hauteur de 5 millions de dollars.