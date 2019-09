Explosion des coûts pour la biotech Kiadis qui a chuté de 60% en un an

Les dépenses opérationnelles de Kiadis ont plus que doublé au premier semestre. Mais, ses liquidités actuelles lui permettent de poursuivre ses activités pendant une année.

Rappelons que l’ATIR101 vise à réduire significativement les complications lors des greffes de moelle osseuse - comme la maladie du greffon contre l'hôte - et rendre ainsi accessibles les donneurs de cellules souches à tous les patients nécessitant une transplantation.

Dégringolade en Bourse

Mais, à ce jour, le dossier est toujours à l’examen auprès des autorités compétentes. Leur décision est désormais attendue pour le début 2020. Inutile de préciser que ce retard a eu un effet catastrophique sur le cours de l’action. En un an, elle a perdu plus de 60% de sa valeur et se négocie aujourd’hui autour de 5,7 euros. Bien en deçà du prix de 12,5 euros fixé lors de son introduction en Bourse en 2015.