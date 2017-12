Fièvre spéculative autour de Galapagos

Gilead, le plus gros actionnaire de Galapagos a désormais les coudées franches pour éventuellement lancer une OPA sur la biotech belge.

Galapagos a encore plus d'1,2 milliard d'euros dans ses caisses

La biotech TiGenix entre abîme et extase

La spéculation va battre son plein sur Galapagos ces prochaines semaines voire même durant les mois à venir. Aujourd’hui déjà, le titre s’est envolé jusqu'à 9% en cours de séance à 78 euros dans des volumes très étoffés et amplement supérieurs à la moyenne annuelle.

La mèche a été allumée par Galapagos, elle-même, dans la deuxième partie d’un communiqué de presse titrant sur la future commercialisation de son produit-phare, le filgotinib (voir plus bas).

A partir du 31 décembre de cette année, le "lock-up" et le statu quo conclus avec le géant Gilead ne seront plus d’actualité. "Cela permet à Gilead de lancer une offre potentielle sur Galapagos dans le futur", écrivent Sandra Cauwenberghs et Lenny Van Steenhuyse, analystes chez KBC Securities.

Actionnaire à hauteur de 13,27%

Gilead est devenu l’actionnaire principal de Galapagos en janvier 2016. Dans le cadre d’un accord global portant sur 725 millions de dollars, le géant de la biopharma a pris une participation de 13,27% pour 425 millions de dollars et 300 millions ont été versés à la biotech.

Une période de statu quo avait été décrétée entre les parties avec une date d’échéance qui avait été gardée secrète. Le secret est aujourd’hui levé. "C’est la première fois qu’ils mentionnent une date pour la fin de la période de lock-up", confirme Stéphanie Put, analyste chez Degroof Petercam qui vise toujours un cours de 96 euros pour la valeur.

Cet accord prévoyait aussi des paiements d’étape pour le développement clinique d’un montant maximum de 755 millions de dollars. Galapagos en a déjà perçu 70 millions. D’autres paiements de 600 millions seront liés aux ventes.

Commercialisation en route

Des ventes qui se rapprochent puisque Galapagos a annoncé, aujourd'hui, la levée d’une option lui permettant de lancer la commercialisation du filgotinib avec Gilead dans huit pays européens dont la Belgique. Elle assumera 35% des efforts de promotion. Les gains et les pertes seront partagées à parts égales entre les deux sociétés. En dehors de ces pays, la biotech percevra des royalties sur les ventes comprises entre 20 et 30%.

->A lire: Galapagos va passer à la vitesse supérieure.

"Le filgotinib sera le premier médicament que Galapagos va commercialiser ensemble avec Gilead. Cela représente une transition pour la société qui est en plein dans les préparatifs de cet objectif", soulignent les analystes de KBC Securities qui sont toujours à l’achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 88 euros.

Ce candidat médicament est actuellement testé dans trois essais cliniques de phase III. Ils ciblent l’arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Plusieurs phases II sont également en cours.

Rappelons que le 18 décembre, Galapagos rejoindra l’indice biotech du Nasdaq, le Nasdaq Biotech Index.

Analystes quasi unanimes

Du côté de l’ensemble des analystes qui suivent la valeur (source: Bloomberg) règne une quasi unanimité. Ils sont neuf à recommander un achat du titre pour un seul qui conseille de simplement la conserver. L’objectif de cours moyen atteint 97,68 euros avec un maximum de 110 euros chez Jeffries et un minimum de 84 euros chez Credit Suisse.