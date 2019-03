"Flash crash" en Galapagos, le marché s'impatiente

Lundi, l’action Galapagos perdait 5% en cours de séance. Rebelote ce mardi matin avec une chute de 7,6% à 78,22 euros et cela dans des volumes plus élevés que la moyenne. A l'approche de midi, le titre avait toutefois largement remonté la pente. Aucune information publiée par cette biotech ne vient expliquer cette soudaine pression sur l’action.

Et c’est bien là que le bât blesse. Car à mesure que le mois de mars s’avance et touche à sa fin l’inquiétude grandit dans le chef des investisseurs qui suivent de près cette valeur qui fait partie du Bel 20.

Finch 1 et Finch 3

Les résultats attendus portent sur des essais cliniques de phase III lancés en août 2016, Finch 1 et Finch 3 , testant l’efficacité et la sécurité de deux doses différentes de filgotinib administrées à des patients atteints d’ arthrite rhumatoïde (rhumatismes).

Focus sur la sécurité

Lorsque les résultats de Finch 1 et 3 seront enfin rendus publics, l’attention portera sur l’efficacité du produit, mais surtout sur son profil de sécurité (au niveau des thromboses veineuses profondes et des infections) qui pourrait faire la différence par rapport aux autres inhibiteurs JAK en développement ou déjà sur le marché.

"De notre point de vue, le filgotinib et l’upadacitinib d’AbbVie vont dominer le marché une fois qu’ils auront décroché le feu vert pour leur commercialisation", écrivait Stéphanie Put de Degroof Petercam ("acheter"; 125 euros) en septembre dernier. "Ces inhibiteurs JAK sont conçus pour être plus sélectifs et, en conséquence, on peut s’attendre à un profil de sécurité amélioré. A ce jour, le filgotinib semble afficher le meilleur profil de sécurité."