François Fornieri visé par une instruction pour délit d'initié

François Fornieri , le CEO de la société pharmaceutique Mithra , fait l'objet d'une instruction pour délit d'initié à Liège. Le Liégeois est suspecté d'avoir contourné l'autorité des services et des marchés financiers pour acheter, via un tiers, des actions Mithra en toute discrétion , selon le quotidien.

Un dossier a son encontre a été ouvert en octobre 2019, mois au cours duquel un partenariat avait été signé entre Mithra et la société Mayne Pharma, le second fournisseur de contraceptifs oraux aux États-Unis, pour la commercialisation de son contraceptif Estelle aux USA. Le dossier est traité par le juge d’instruction Frédéric Frenay, spécialiste des matières économiques et financières, qui a instruit les différents dossiers liés à Stéphane Moreau. C’est lui qui instruit la validité des transactions lors des ventes de VOO, Elicio et Win par leur maison mère Nethys.