"Galapagos plus propre pour un rachat potentiel"

La mésentente apparue entre Galapagos et son partenaire AbbVie pour la mise au point d'une trithérapie visant le traitement de la mucoviscidose rendrait la biotech "plus propre" pour une éventuelle acquisition estime un broker.

Revenons sur les faits, d’abord, en essayant d’être le plus limpide possible ce qui n’est pas toujours un exercice aisé avec les biotechs.

Faible valorisation de la mucoviscidose

Pour Onne Van de Stolpe, le CEO de Galapagos, l’alliance avec AbbVie n’a plus d’avenir. La décision du groupe pharmaceutique de ne pas poursuivre la recherche portant sur une seconde trithérapie visant la mucoviscidose lui reste en travers de la gorge. "Nous n’avons pas aimé leur décision a-t-il déclaré à nos collègues du Tijd. Cette alliance ne marche pas si bien. Nous pensons qu’elle n’a plus d’avenir. Nous devons nous mettre autour de la table pour voir comment en sortir. Si l’ensemble du programme de recherche doit venir chez nous ou chez AbbVie. Et je pense que nous sommes tous les deux intéressés."

"En raison des délais rencontrés avec le démarrage de ‘Falcon’, l’environnement régulatoire sévère et les solides progrès accomplis par Vertex avec ses trithérapies nous avions déjà antérieurement réduit le programme contre la mucoviscidose à 6 euros par action" précise, pour sa part, Stéphanie Put , analyste chez Degroof Petercam . Elle l’a ramené aujourd’hui à 2 euros et a donc réduit son objectif de cours à 99 euros contre 103 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

Stop ou encore avec AbbVie?

Du côté de KBC Securities, c’est le scepticisme. "Il nous semble très peu probable qu’AbbVie poursuive sur cette voie, écrivent Sandra Cauwenberghs et Lenny Van Steenhuyse qui évoquent la possibilité d’un nouveau partenariat. Ils restent positifs sur la valeur ("acheter") et ne touchent pas à leur objectif de cours (113 euros). "Galapagos dispose de catalyseurs majeurs attendus au cours du second semestre. Le plus important sera la publication des données de l’essai clinique " Finch2 " visant l’arthrite rhumatoïde au 3e trimestres" estiment-ils.