IBA cède une partie de sa division dosimétrie

Le groupe spécialisé dans le traitement de cancer via la protonthérapie a annoncé ce matin la vente de RadioMed Corporation , la branche d’IBA dosimétrie qui commercialise les marqueurs fiduciaires Visicoil, à IZI Medical Products . La valeur du contrat est estimée entre 14 et 16 millions de dollars .

IBA conserve sa division dosimétrie

Cette vente renforce notre bilan et va nous permettre de capitaliser davantage sur nos perspectives de croissance, d’investir en R&D et ainsi de renforcer notre position de leader dans le monde.

IBA précise que ces activités continuent de bien performer au second semestre 2019. "Avec la croissance continue des marchés de radiothérapie et de protonthérapie, qui nécessitent une dosimétrie performante, le conseil d’administration est arrivé à la conclusion que le maintien de la composante restante de la division dosimétrie au sein du groupe IBA constitue l’option stratégique la plus convaincante pour la société et ses actionnaires", signale la société dans un communiqué.