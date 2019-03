IBA décroche deux contrats importants

IBA va livrer huit Rhodotrons des appareils qui produisent des radio-isotopes. La société a aussi été sélectionnée pour installer un Proteus Plus en Chine.

Bonne nouvelle pour IBA qui traverse une passe difficile. Elle a signé un contrat portant sur la livraison de huit machines . Sa division IBA Industrial a reçu les acomptes pour deux accélérateurs d’électrons Rhodotron TT300 HE de la part NorthStar Medical Radioisotopes. Les six systèmes restants seront livrés dans les prochaines années.

Le prix habituel d’une solution Rhodotron TT300 HE est approximativement de 6 millions d’euros . Les deux machines seront livrées au centre de production en développement de NorthStar situé à Beloit aux Etats-Unis. Ces deux Rhodotrons seront opérationnels en 2021.

Le radio-isotope Tc-99m ainsi que les radio-pharmaceutiques à base de Tc-99m sont les radio-isotopes les plus utilisés pour diagnostiquer et établir la sévérité de maladies cardiaques, cancers, infections et inflammations, entre autres précise IBA dans un communiqué.