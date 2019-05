IBA décroche un contrat en Italie

L’Institut européen d’Oncologie (IEO) à Milan a commandé un Proteus One à IBA. La valeur du contrat se situe entre 35 et 40 millions d'euros.

Le contrat inclut un accord à long-terme pour les opérations et la maintenance. Le prix habituel d’une solution Proteus One avec contrat de services varie entre 35 et 40 millions d’euros. IBA comptabilisera les revenus liés à ce contrat au cours de l’année financière 2019.